४०० फूट टॉवरवर ५६० दिवस आंदोलन, सरकारने मागणी मान्य केल्यानंतरच उतरले खाली; कोण आहेत गुरजीत?

पंजाबमध्ये ५६० दिवसांपासून टॉवरवर आंदोलन करणाऱ्या गुरुजीत सिंह खालसा यांना शुक्रवारी खाली उतरवण्यात आलं. गुरु ग्रंथ साहिबचा अपमान केल्या प्रकरणी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी गुरुजीत सिंह खालसा यांनी केली होती. याविरोधात कायदाही करावा अशी त्यांची मागणी होती. गुरुजीत सिंह खालसा यांनी एक दोन नव्हे तर तब्बल ५६० दिवस ४०० फूट उंच टॉवरवर आंदोलन केलं. त्यांचे हे आंदोलन अखेर थांबवण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. Gurjeet Singh Khalsa Ends 560 Day Tower Protest.गुरजीत सिंह खालसा हे १२ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पाटियालातील समाना इथं असलेल्या टॉवरवर चढले होते. टॉवरवर चढून त्यांनी आंदोलन सुरू केलं होतं. त्यांना दररोज लागणाऱ्या वस्तू दोरीच्या सहाय्याने समर्थकांकडून वर पोहोचवल्या जात होत्या. या जोरावरच गुरजीत यांनी तब्बल ५६० दिवस आंदोलन केलं..पाटियालातील अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, एका टीमने विशेष क्रेन लिफ्टच्या मदतीने गुरजीत यांना खाली उतरवलं. गुरजीत यांनी टॉवरवरून खाली उतरताना त्यांच्या समर्थकांचे आभार मानले. त्यांनी खालून दिलेल्या सपोर्टमुळेच इतके दिवस हे आंदोलन शक्य झाले..गुरजीत यांना टॉवरवरून खाली उतरवल्यानंतर वैद्यकीय तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. गुरजीत यांच्यावर समर्थकांनी पुष्पवर्षावही यावेळी केला. गुरजीत यांनी टॉवरवरून खाली उतरताच आपण जिंकलो असं म्हटलं..खालसा यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह यांचे आभार मानले. सरकारने गुरु ग्रंथ साहिबच्या अनादर विरोधी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याची अधीसूचना नुकतीच जारी करण्यात आलीय. या कायद्यानुसार गुरु ग्रंथ साहिबच्या अनादर प्रकरणी आजीवन कारावास आणि २५ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.