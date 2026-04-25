४०० फूट टॉवरवर ५६० दिवस आंदोलन, सरकारने मागणी मान्य केल्यानंतरच उतरले खाली; कोण आहेत गुरजीत?

Gurjeet Singh Khalsa पंजाबमध्ये गेल्या ५६० दिवसांपासून टॉवरवर सुरू असलेलं गुरजीत सिंह खालसा यांचं आंदोलन अखेर थांबलं. ५६० दिवसांनी ते टॉवरवरून खाली उतरले. यावेळी समर्थकांनी त्यांच्यावर पुष्पवर्षाव केला.
Punjab Protester Climbs Down After Long Agitation

सूरज यादव
पंजाबमध्ये ५६० दिवसांपासून टॉवरवर आंदोलन करणाऱ्या गुरुजीत सिंह खालसा यांना शुक्रवारी खाली उतरवण्यात आलं. गुरु ग्रंथ साहिबचा अपमान केल्या प्रकरणी कठोर कारवाई करावी अशी मागणी गुरुजीत सिंह खालसा यांनी केली होती. याविरोधात कायदाही करावा अशी त्यांची मागणी होती. गुरुजीत सिंह खालसा यांनी एक दोन नव्हे तर तब्बल ५६० दिवस ४०० फूट उंच टॉवरवर आंदोलन केलं. त्यांचे हे आंदोलन अखेर थांबवण्यात प्रशासनाला यश आलं आहे. Gurjeet Singh Khalsa Ends 560 Day Tower Protest

Related Stories

No stories found.