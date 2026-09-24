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Gyanesh Kumar Retirement : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार कधी निवृत्त होणार? उत्तराधिकारी म्हणून कोणाचे नाव चर्चेत?

Gyanesh Kumar Retirement Date and CEC Tenure : मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाल्यापासूनच ज्ञानेश कुमार यांच्यावर विरोधी पक्षांकडून सातत्याने टीका होत आहे.
Who Will Succeed Gyanesh Kumar as CEC?

Who Will Succeed Gyanesh Kumar as CEC?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सध्या निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेवरून चर्चेत आले (Gyanesh Kumar Retirement Date) आहेत. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान (SIR) घेतलेल्या काही निर्णयांवर निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी आक्षेप घेतल्याचे वृत्त एका इंग्रजी वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे.

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