Haj Airfare Hike : हज यात्रेकरूंसाठी महत्त्वाची बातमी! विमानभाड्यात १०,००० ची वाढ; AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी संतापले, केंद्र सरकारवर केली सडकून टीका

why Haj fare increased India? : हज यात्रेला जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. 'हज कमिटी ऑफ इंडिया'ने यंदाच्या हज यात्रेसाठी विमानभाड्यात १०,००० ची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला (Haj airfare hike India 2026) आहे. या निर्णयामुळे देशभरात राजकीय वाद निर्माण झाला असून विविध पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत..या वाढीवर आक्षेप घेत AIMIM प्रमुख, खासदार असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी हा निर्णय त्वरित मागे घेण्याची मागणी करत म्हटले की, "मुंबईहून प्रस्थान करणाऱ्या यात्रेकरूंनी आधीच ९०,००० भरले आहेत. आता त्यांच्याकडून अतिरिक्त १०,००० मागितले जात आहे. हज कमिटीला गरीब व्यक्तींनी हज करू नये असे वाटते का? सरकारने ही नफेखोरी थांबवावी आणि जमा केलेली अतिरिक्त रक्कम परत करावी.".दरम्यान, या वादावर स्पष्टीकरण देताना अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी सांगितले की, "मध्य आशियातील तणावामुळे 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल' (ATF) च्या किमतींमध्ये ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक यात्रेकरूमागे ३०,००० ते ४०,००० इतकी वाढ अपेक्षित होती. मात्र, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे ही वाढ केवळ १०,००० पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. यामुळे प्रत्येक यात्रेकरूचे अंदाजे २०० ते ३०० डॉलर वाचले आहेत," असे त्यांनी स्पष्ट केले..काँग्रेसचे नेते इम्रान प्रतापगढी (Imran Pratapgarhi) यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. यात्रेकरूंवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये यासाठी ते नागरी विमानन मंत्री राममोहन नायडू आणि किरण रिजिजू यांची भेट घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने मात्र या संपूर्ण प्रक्रियेला पारदर्शक असल्याचे सांगितले आहे. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, इंधन दरवाढीमुळे निर्माण होणारा मोठा आर्थिक भार सरकार स्वतः उचलत आहे, जेणेकरून यात्रेकरूंना मोठ्या आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागू नये. दरम्यान, 'हज २०२६' साठी आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक यात्रेकरूंनी नोंदणी केली असल्याची माहितीही मंत्रालयाने दिली आहे.