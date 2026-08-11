Har Ghar Tiranga 2026 : १५ ऑगस्टपूर्वी पंतप्रधान मोदींचा खास संदेश; ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेत सहभागी होण्याचं देशवासियांना आवाहन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व नागरिकांना 'हर घर तिरंगा' मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आणि स्वातंत्र्यदिनानिमित्त प्रत्येक घरात राष्ट्रध्वज फडकवून उत्सवाचे वातावरण निर्माण करण्याचे आवाहन केलेआहे. इन्स्टाग्रामवर या मोहिमेशी संबंधित एक व्हिडिओ शेअर करताना पंतप्रधानांनी लिहिले, "चला, प्रत्येक घरात #HarGharTiranga (हर घर तिरंगा) साजरा करूया." हा व्हिडिओ संदेश १५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या स्वातंत्र्यदिनाच्या सोहळ्यापूर्वी आला आहे, संपूर्ण देश आपल्या स्वातंत्र्याचा ८० वा वर्धापन दिन साजरा करणार आहे..व्हिडिओ पोस्टमध्ये देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "चला, १५ ऑगस्टचा दिवस अभिमानाने आणि सन्मानाने साजरा करूया, स्वातंत्र्यसैनिकांना श्रद्धांजली अर्पण करूया आणि विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प करूया. प्रत्येक घरात तिरंगा, प्रत्येक हृदयात तिरंगा. चला, प्रत्येक घरी तिरंगा फडकवूया." पंतप्रधानांचा हा संदेश राष्ट्रीय अभिमान, स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दलची कृतज्ञता आणि भविष्यात विकसित भारत घडवण्याचा संकल्प या भावनांचे प्रतिनिधित्व करतो..PM Narendra Modi: पंतप्रधान मोदींनी दिवाळी शुभेच्छा देताना केले खास आवाहन; अयोध्येत २६ लाख दिव्यांचा जागतिक विक्रम!.विशेष म्हणजे, 'हर घर तिरंगा' मोहीम संपूर्ण ऑगस्ट महिनाभर राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील नागरिकांना त्यांच्या घरांवर, दुकानांवर, कार्यालयांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. या मोहिमेचा उद्देश केवळ ध्वज फडकवणे हा नसून, प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात तिरंग्याबद्दलचा अभिमान आणि जिव्हाळा अधिक दृढ करणे हा आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यात सरकार आणि विविध संस्थांकडून कार्यक्रमांचे आयोजन केले जात आहे, जिथे लोक एकत्रितपणे तिरंगा फडकवून स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत आहेत..महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही मोहीम मूळतः 'आझादी का अमृत महोत्सवा'दरम्यान (स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करणारा महोत्सव) सुरू करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर ती मोठ्या उत्साहाने साजरी केली जात आहे. २०२६ मध्ये, प्रत्येक कुटुंबाने आपल्या बाल्कनीमध्ये, गच्चीवर किंवा मुख्य प्रवेशद्वारावर तिरंगा लावावा आणि शेजाऱ्यांसोबत हा दिवस एकत्रितपणे साजरा करावा, यावर विशेष भर दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.