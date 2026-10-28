हरदीप सिंग पुरी राज्यसभेची पोटनिवडणूक लढणार, भाजपने उमेदवारी केली जाहीर

एल मुरूगन यांनी केंद्रीय मंत्रिपदासह राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानं रिक्त झालेल्या जागेवर आता पोटनिवडणूक होणार आहे. या पोटनिवडणुकीसाठी भाजपने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांच्या नावाची घोषणा केलीय. हरदीप सिंह पुरी यांची उमेदवारी भाजपने जाहीर केलीय. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीनं हरदीप सिंह पुरी यांच्या नावाला मंजुरी दिलीय. एल मुरूगन हे मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून आले होते. .हरदीप सिंह पुरी सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. मुरूगन यांच्या राजीनाम्यानंतर मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या एका जागेसाठी पोटनिवडणुकीची तयारी सुरू आहे. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेसाठी निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. यादरम्यान, भाजपकडून हरदीप सिंह पुरी यांच्या नावाची घोषणा करण्यात आली आहे..पुणे पदवीधरमध्ये हर्षदा देशमुख आघाडीवर, तर शिक्षक मतदारसंघात विद्यमान आमदारांना धक्का; कुणाला किती मतं?.मध्य प्रदेशातील राज्यसभेच्या या पोटनिवडणुकीसाठी १२ नोव्हेंबर तारीख जाहीर झालीय. या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख २ नोव्हेंबर आहे. मध्य प्रदेश विधानसभेचे आमदार या निवडणुकीत राज्यसभेच्या सदस्याची निवड करणार आहेत. भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीने हरदीप सिंह पुरी यांच्या नावाला मंजुरी दिल्यानंतर आता मध्य प्रदेशातील रिक्त राज्यसभा जागेसाठी भाजपचा उमेदवार निश्चित झाला आहे. हरदीप सिंह पुरी हे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री असल्याने त्यांच्या उमेदवारीकडे लक्ष लागले आहे..दरम्यान, ही जागा एल. मुरुगन यांच्या राजीनाम्यानंतर रिक्त झाली होती. त्यामुळे त्या जागेवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक आयोगाने प्रक्रिया सुरू केली आहे. १२ नोव्हेंबरला मतदान होणार असून, मध्य प्रदेश विधानसभेतील आमदार या प्रक्रियेत राज्यसभा सदस्याची निवड करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.