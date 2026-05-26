मी राष्ट्रीय संयोजक! कॉकरोच जनता पार्टीवर दावा करत निवडणूक आयोगाकडे वकिलाचा अर्ज; CJPचा लोगोही वापरला

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार युवक हे झुरळांसारखे असल्याचं विधान केल्यानंतर सोशल मीडियावर कॉकरोच जनता पार्टीची चर्चा जोरात सुरू आहे. आता कॉकरोच जनता पार्टी अकाउंट्स सोशल मीडियावर सुरू करणाऱ्या अभिजीत दीपकेला मोठा धक्का बसला आहे. हरियाणातील वकिलाने निवडणूक आयोगात आपल्या नावे कॉकरोच जनता पार्टीची नोंदणी करण्यासाठी अर्ज दाखल केलाय. निवडणूक आयोगाने जर अर्ज स्वीकारला तर कॉकरोच जनता पार्टी नावाचे हक्क त्याच्याकडे जातील. Who Claimed Rights Over Cockroach Janata Party Name.पानीपतमध्ये राहणाऱ्या सुधीर जाखड यांनी कॉकरोच जनता पार्टीचा राष्ट्रीय संयोजक असल्याचा दावा केलाय. निवडणूक आयोगात नोंदणीसाठी अर्जही दाखल केला आहे. त्यांनी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्टच्या कलम २९ ए नुसार नोंदणीची मागणी केलीय. या अर्जात सीजेपीच्या कॉकरोचचा लोगोच वापरण्यात आला आहे..सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी बेरोजगार तरुणांवर केलेल्या टिप्पणीनंतर अमेरिकेत शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील अभिजीत दीपके याने सोशल मीडियावर कॉक्रोच जनता पार्टी नावाने अकाउंट सुरू केलं. इन्स्टा फेसबुक ट्विटरवर त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. त्याच्या फॉलोअर्सची संख्या भाजप आणि काँग्रेसपेक्षाही जास्त झाली. मात्र नंतर ते हँडल्स ब्लॉक करण्यात आले. इतकंच नाही तर वेबसाइटही बंद पडली..कायदा काय सांगतो?भारतात कोणत्याही नवीन पक्षाला निवडणुका लढवण्यापूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाकडे (ECI) नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याची ही कायदेशीर प्रक्रिया लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत पूर्ण केली जाते. या अनिवार्य नोंदणीशिवाय, कोणतीही संघटना निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही हक्कांवर किंवा निवडणूक चिन्हावर दावा करू शकत नाही.