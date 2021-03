धक्कादायक! हाथरसमध्ये मुलीची छेड काढल्याची केली तक्रार; वडिलांची गोळ्या घालून हत्या

हाथरस - उत्तर प्रदेशातील हाथरसमध्ये आणखी एक धक्कादायक असा प्रकार घडला आहे. मुलीची छेड काढल्याची तक्रार केल्यानं वडिलांची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनं हाथरसमध्ये खळबळ उडाली आहे. नौरजपूर गावात एका तरुणाने सहकाऱ्यांसह 52 वर्षीय शेतकऱ्याची गोळ्या घालून हत्या केली. पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा केला असून शवविच्छेदनासाठी पाठला आहे. याप्रकरणी मृत व्यक्तीच्या मुलीने 6 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मृत्यू झालेले शेतकरी अमरीष शर्मा यांनी 16 जुलै 2018 रोजी आरोपी गौरव विरोधात घरात घुसून माराहण आणि छेड काढल्याची तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी आरोपीला 15 दिवस तुरुंगात ऱहावं लागलं होतं. तेव्हापासून गौरव कट रचत होता. तसंच तक्रार मागे घेण्याबाबत दबावही टाकण्याचा प्रयत्न केला. सोमवारी दुपारी जवळपास 4 च्या सुमारास अमरीष त्यांच्या शेतात काम करत होते. तेव्हा पत्नी आणि मुलगी जेवण देण्यासाठी आले असताना आरोपी त्याच्या दोन साथीदारांसह शेतात पोहोचले होते. त्यांनी शेतात येताच अमरीष यांच्यावर गोळीबार सुरु केला.

Man shot dead in Hathras: Chief Minister Yogi Adityanath directs officials to take strict action in the matter. He has also given directions to invoke National Security Act against all the accused involved in the case.

(File photo) pic.twitter.com/ZWgPHHtDK1

— ANI UP (@ANINewsUP) March 2, 2021