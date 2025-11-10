Maharashtra Alert Delhi Blast : RSS कार्यालय ते मुंबईची IMP ठिकाणे; पुणे, कोल्हापुरात हाय अलर्ट, दिल्ली बॉम्ब हल्ल्यानंतर पोलिस प्रशासनाचा डोळ्यात तेल घालून तपास

Delhi Bomb Blast Maharashtra High Alert : दिल्लीतील स्फोटानंतर महाराष्ट्रात सुरक्षा यंत्रणांनी संवेदनशील स्थळी गस्त आणि तपासणी वाढवली असून नागपूर ते मुंबईपर्यंतच्या संघटनात्मक आणि सार्वजनिक ठिकाणांवरही विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. पुणे आणि कोल्हापूरमध्ये महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त कडक केला गेला आहे, नाका तपासणी आणि रस्ते गस्त वाढवण्यात आल्या असून सर्व सुरक्षा एजन्सी घटनास्थळी मिळून घटनेचा सखोल अभ्यास व त्वरित तपास करत आहेत. नागरिकांनी संयम राखण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद बाब आढळल्यास तत्काळ स्थानिक पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर नागपूर पोलिसांनी अलर्ट जारी केला आहे. या अलर्टनुसार महाल येथील आरएसएस मुख्यालय, बसस्थानक तसेच मुख्य बाजारपेठांमध्ये सतर्कता वाढवण्यात आली आहे. पोलिसांना नाकाबंदी करण्यासोबतच चौकशी आणि तपासणी अधिक कडक करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे..शहरातल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असलेल्या महाल आणि रेशीमबाग स्मृती मंदिर परिसरा जवळ येथे प्रत्येक हालचालींवर बारिक लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिल्लीत झालेल्या स्फोटाची माहिती मिळताच पोलीस आयुक्तालयातून सर्व संवेदनशील स्थळांना अलर्ट जारी करण्यात आला.नागपूरच्या महाल येथील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय येथे तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आहे. तब्बल १२० जवान 24 तास करता तैनात असतात. तर रेशीमबाग डॉ. हेडगेवार स्मृती मंदिर परिसरात 60 पोलीस जवान तैनात असतात. आत्ता संघ मुख्यालयाजवळ वरिष्ठ पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला आहे..कोल्हापुरात अलर्ट जारीदिल्ली स्फोट प्रकरणात महाराष्ट्रात देखील काही अलर्ट राहण्याच्या सूचना देण्यात आले आहेत. कोल्हापुरात देखील जिल्हा पोलीस प्रमुख योगेश कुमार गुप्ता यांनी सतर्क राहण्याच्या सूचना पोलीस प्रशासनाला दिल्या आहेत. महालक्ष्मी मंदिर परिसर, बस स्थानक, रेल्वे स्थानक परिसरात रात्रीच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवाय बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही संशयास्पद आढळल्यास तात्काळ नियंत्रण कक्षा संपर्क साधावा अशा सूचना जिल्हा पोलीस प्रमुख योगेश कुमार गुप्ता यांनी दिल्या आहेत..Maharashtra Alert Delhi Blast : दिल्ली स्फोटानंतर महाराष्ट्रात जोरदार हालचाली, पुण्यात अलर्ट; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ‘वर्षा’वर पोलिसांची घेतली बैठक.नवी दिल्ली येथील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर एक जवळ सोमवारी सायंकाळी झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ ते दहा निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला. ज्या परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था असते तेथेच हा स्फोट झाल्याने सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.या दुर्घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तींना भावपूर्ण श्रद्धांजली तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत. अशी माहिती खासदार शाहू छत्रपती यांनी दिली..पुणे शहरात अलर्टदिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या स्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरातही अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुणे पोलिसांनी शहरातील सर्व महत्त्वाच्या आणि गर्दीच्या ठिकाणी सुरक्षा वाढवली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशन, स्वारगेट, शिवाजीनगर बसस्थानक, विमानतळ, मॉल्स, धार्मिक स्थळे आणि प्रमुख चौकांवर अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. शहरातील ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी सुरू आहे. पुणे पोलिसांकडून नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आणि कोणतीही संशयास्पद हालचाल आढळल्यास तत्काळ पोलिसांना कळविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..हरियाणातील फरीदाबाद येथून सुमारे ३६० किलो संभाव्य अमोनियम नायट्रेट जप्त करण्यात आल्यानंतर आज दुपारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘वर्षा’ निवासस्थानी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत राज्यातील एकूण सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, दिल्लीतील स्फोटाच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा पोलिसांना सतर्क राहण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. राज्यातील सर्व सुरक्षा आणि तपास यंत्रणांना हाय अलर्टवर राहण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.