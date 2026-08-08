हिमालमध्ये खासगी बसचा अपघात नेमका कसा झाला? ८ प्रवाशांनी गमावले प्राण; प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला थरारक घटनाक्रम

खासगी बस दरीत कोसळल्याने भीषण अपघात घडला आहे. हिमाचल प्रदेशातील चंबा जिल्ह्यात ही घटना घडली आहे. या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त होतं आहे. बैरागडजवळी चिंलुज येथे बसचं नियंत्रण सुटल्यानं हा अपघात झाला असून या अपघातात ८ जणांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या बसमध्ये १८ प्रवासी प्रवास करत होते, असंही सांगण्यात येत आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, शर्मा बस सर्व्हिसची ही बस सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास बैरागडहून चंब्याकडे निघाली होती. अवघे तीन किलोमीटर अंतर पार केल्यानंतर बसचा अपघात झाला. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, बस आधी रस्त्यावर उलटली आणि त्यानंतर खाली असलेल्या रस्त्यावर जाऊन आदळली. अपघातानंतर प्रवाशांच्या मदतीसाठी आरडाओरड सुरू झाली. आवाज ऐकून आसपासच्या गावातील नागरिकांनी धाव घेतली आणि पोलिसांना माहिती दिली..Accident News: भीषण दुर्घटना! टाटा सुमोवर दरड कोसळली, १३ जणांचा जागीच मृत्यू, काही जखमी, मृतांमध्ये चिमुकल्याचाही समावेश.यानंतर राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, पोलीस, गृहरक्षक दल, अग्निशमन विभाग आणि महसूल विभागाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव पथकांनी बसमध्ये अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढून जखमींना रुग्णालयात दाखल केलं. जखमींपैकी सहा जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना चंबा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात हलवण्यात आलं आहे..Building Collapse: मुसळधार पावसात मुंबईमध्ये भीषण दुर्घटना! इमारत कोसळून ६ जणांचा मृत्यू; अनेक जण दबले, बचावकार्य सुरू.चंबा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने आठ जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. मृतांची ओळख अद्याप अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आलेली नाही. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याचा तपास प्रशासनाकडून सुरू आहे.मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांनी दुर्घटनेबद्दल दुःख व्यक्त करत जखमींना योग्य उपचार मिळावेत, अशा सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.