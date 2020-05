हॉकीपटू बलबीर सिंग यांचे निधन; क्रीडाजगतात हळहळ

नवी दिल्ली : भारतीय हॉकी विश्वातील दिग्गज खेळाडू बलबीर सिंग यांचे आज (ता.२५) सोमवारी निधन झाले. ते ९६ वर्षांचे होते. हृदयविकाराच्या झटका आल्यानं त्यांची प्रकृती चिंताजनक झाली होती. मागील काही दिवसांपासून ते हॉस्पिटलमध्ये भरती होते. स्वातंत्र्यानंतर तीन ऑलिम्पिक सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या चार खेळाडूंपैकी बलबीर हे एक होते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ऑलिम्पिक स्पर्धेत १९४८, १९५२ आणि १९५६ मध्ये सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचे त्यांनी प्रतिनिधित्व केले होते. भारताच्या सुवर्णयुगाचे ते साक्षीदार होते.१९५२च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्यांनी अंतिम सामन्यात नेदरलँडविरुद्ध सर्वोत्तम कामगिरी केली होती. भारतानं तो सामना ६-१ अशा मोठ्या फरकानं जिंकला होता. या सामन्यात बलबीर सिंग यांनी पाच गोल केले होते. भारतीय संघात सेंटर-फॉरवर्ड म्हणून बलबीर यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली होती.

Rest in Peace to one of the GREATEST and LEGENDARY player of all time Padam Shri Balbir Singh Senior ji - you will lives forever in our heart #tripleolympicsgoldmedalist pic.twitter.com/YwgWhsVHDL

— Manpreet Singh (@manpreetpawar07) May 25, 2020