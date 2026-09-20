PM मोदींच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांची दांडी, IIM जम्मूने ५०० रुपये दंडाची पाठवली नोटीस

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस १७ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात आला. यानिमित् भाजपकडून देशभरात विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. काही ठिकाणी दिवे लावण्यात आले तर काही ठिकाणी सेवा संकल्प अभियानाअंतर्गत स्वच्छता मोहिम राबवली गेली. आता काँग्रेस नेते सय्यद नसील हुसैन यांनी धक्कादायक असा दावा केला आहे. आयआयएम जम्मू इथं पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिल्यानं एका विद्यार्थ्याला नोटीस पाठवण्यात आलीय आणि त्याला उत्तर न दिल्यास ५०० रुपये दंड करण्याचा इशाराही दिला आहे..आयआयएम जम्मूने पंतप्रधान मोदींच्या ७६व्या वाढदिवशी दिवे लावण्याचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मेल पाठवले होते. काँग्रेस नेत्याने ईमेलचा स्क्रीनशॉट शेअर करत म्हटलंय की, कार्यक्रमात सहभागी होणं बंधनकारक केलं होतं. शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय प्रचार केला जाऊ नये असंही काँग्रेस नेत्याने म्हटलंय..प्रवाशाने VIDEO केला म्हणून वाचला TTE, तिकीट मागताच तरुणीने स्वत:चे कपडे फाडले; धावत्या ट्रेनमध्ये घातला गोंधळ.काँग्रेस नेत्यानं केलेल्या आरोपावर आयआयएमकडून कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. हुसैन यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं की, पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहभागी न झालेल्या विद्यार्थ्यांना नोटीस पाठवण्यात आलीय. त्यात अनुपस्थितीचं कारण सांगण्यास सांगितलं आहे. तसंच उत्तर न दिल्यास ५०० रुपये दंड भरावा लागेल असंही सांगितलंय..पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना सहभागी होणं बंधनकारक का? आयआयएमची शैक्षणिक जबाबदारी आहे की मोदींच्या प्रचाराला बंधनकारक केलंय? असे प्रश्न हुसैन यांनी उपस्थित केले..समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमावरून भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला. पक्षाला पूरग्रस्तांची जराशीही चिंता नाही. ज्यांची घरं बुडाली, खायला काही मिळत नाहीय त्यांच्याकडे लक्ष दिलं जात नाहीय. वाराणसीपासून वडनगरपर्यंत सुरू केलेल्या बाईक रॅलीवरून अखिलेश यांनी जोरदार टीका केली. या बाईक परदेशी चलन देऊन खरेदी केलेलं तेल वाया घालवत नाहीत का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.