India Aaghadi: इंडिया आघाडीचं ठरलं! भाजपविरोधात 'हा' प्लॅन रेडी; उद्धव ठाकरेंचा मात्र वेगळाच सूर, भर बैठकीत सुनावलं...

नवी दिल्ली: ‘नीट’ आणि ‘सीबीएसई’ परीक्षांच्या गैरव्यवस्थापनावरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीने केंद्रातील भाजप आघाडीच्या सरकारविरोधात आक्रमकपणे लढण्याचा निर्धार सोमवारी जाहीर केला. त्याचप्रमाणे मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेपासून ते बेरोजगारी, महागाई यावरूनही सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या रणनितीवर विरोधकांनी सहमती दर्शविली..भाजपच्या मुकाबल्यासाठी नव्या रणनितीवर चर्चेसाठी इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांची बैठक सोमवारी दिल्लीत झाली. बैठकीला काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यासह २३ हून अधिक विरोधी पक्षांचे वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या बैठकीला व्हर्च्युअल पद्धतीने हजेरी लावली होती. आम आदमी पक्षाने (आप) या बैठकीकडे सरळसरळ पाठ फिरवली. तमिळनाडूमधील बदललेल्या राजकीय समीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर द्रविड मुन्नेत्र कळघमने (द्रमुक) देखील बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता..विविध मुद्द्यांवर चर्चादिल्लीतील या बैठकीत ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुद्दा, ‘एसआयआर’ प्रक्रिया, इंधन दरवाढ, पश्चिम आशियातील संघर्षानंतरची अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. बैठकीनंतर मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पत्रकार परिषदेत आघाडीची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, पाच प्रमुख मुद्द्यांवर सर्व घटक पक्षांमध्ये सहमती झाली असून त्यावर संयुक्तपणे संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘‘विरोधी पक्षांनी बैठकीत ‘नीट’ आणि ‘सीबीएसई’ परीक्षांतील कथित गैरव्यवस्थापनाचा मुद्दा जोरदारपणे उपस्थित केला. लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात झाला असल्याने केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तातडीने राजीनामा द्यावा, अशी आमची मागणी आहे,’’ असे खर्गे यांनी सांगितले..Health Insurance Issue : टायपिंगच्या चुकीचा गैरफायदा घेत नाकारला रुग्णाचा आरोग्य विमा; ग्राहकाने दाखल केली ग्राहक आयोगात तक्रार.‘सर्वपक्षीय बैठक बोलवा’विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी मतदारांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होत आहे. या संदर्भात मतांची लूट आणि निवडणुकांची चोरी होत असल्याचा आरोप करत सरन्यायाधीशांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. देशातील वाढती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेची दयनीय स्थिती आणि महागाई या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली. या विषयांवर व्यापक चर्चा करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी आघाडीच्या नेत्यांनी केली..‘इंडिया’ आघाडीचा चेहरा कोण ? उद्धव ठाकरेंचा सवालविरोधकाच्या इंडिया आघाडीच्या दिल्लीत झालेल्या बैठकीत ऐक्याच्या चर्चेसोबत मतभेदांच्या फैरीही झडल्याचे दिसून आले. इंडिया आघाडीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचा ठपका ठेवत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ‘इंडिया’ आघाडीचा चेहरा कोण? असा सवाल केला. आम आदमी पक्ष, द्रमुकसारख्या पक्षांनी इंडिया आघाडीपासून फारकत घेतल्यावरून समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलाच्या नेत्यांनी चिंता व्यक्त केली..उपराष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीसाठी झालेल्या बैठकीचा अपवाद वगळता लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या ११ पैकी आठ विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचा पराभव झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोजित करण्यात आलेली ‘इंडिया’ आघाडीची ही पहिलीच महत्त्वाची बैठक होती. या बैठकीत समन्वयापेक्षा विविध मित्रपक्षांच्या राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीविषयीच अधिक तक्रारी होत्या. बैठकीमध्ये आभासी स्वरूपात सहभागी झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी इंडिया आघाडीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ‘‘इंडिया आघाडीमध्ये समन्वय नाही. त्यासाठी एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी सुरुवातीपासून मागणी करूनही समिती स्थापन झालेलीच नाही. लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी आणि भाजपशी लढण्यासाठी ‘इंडिया’ आघाडीचा चेहरा कोण हा मुद्दा २०२४ मध्येही होता आणि तो २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही येईल, हे लक्षात ठेवले पाहिजे,’’ असे मत उद्धव ठाकरे यांनी मांडले. ‘कॉक्रोच जनता पार्टीला मिळणारा प्रतिसाद पाहता त्यांच्या आंदोलनाकडे गांभीर्याने पाहावे. विरोधकांवर जनतेला विश्वास उरलेला नसल्यामुळे त्यांना प्रतिसाद मिळाला आहे,’ याकडेही उद्धव ठाकरेंनी लक्ष वेधले..‘मविआ’प्रमाणे समन्वय ठेवाराष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी, महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीमध्ये असलेल्या समन्वयाचे उदाहरण देत तशाच प्रकारचा समन्वय इंडिया आघाडीमध्ये हवा, अशी सूचना केली. ज्याप्रकारे शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत हे आघाडीतील घटक पक्षांची पाठराखण करतात, तशी एकवाक्यता इंडिया आघाडीत राष्ट्रीय पातळीवरही असायला हवी, असेही त्या म्हणाल्या..Donald Trump: ''तात्काळ हल्ले थांबवा, नाहीतर...'', डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराण-इस्रायलला इशारा; पुढच्या दोन दिवसात सगळं थांबणार?.डाव्यांकडून आगपाखडकेरळमध्ये काँग्रेसप्रणित आघाडीविरुद्ध पराभूत झालेल्या माकपने निवडणूक प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांचा उल्लेख करत रोष व्यक्त केला. भाकपनेही राहुल गांधी आणि काँग्रेसच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. प्रामुख्याने जॉन ब्रिटास आणि डी. राजा यांनी हे मतप्रदर्शन केले. ‘राहुल गांधींनी स्थानिक राजकीय समीकरणाच्या आधारे राजकीय विधान केले होते. पिनराई विजयन यांच्याशी व्यक्तिगत संबंध चांगले असून मतभेद असल्याचे मानले जाऊ नये,’ असे स्पष्टीकरण राहुल गांधींनी दिले. काँग्रेसने प्रादेशिक पक्षांची महत्त्व जपले पाहिजे, असा सल्ला समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष तेजस्वी यादव यांनी दिला. ‘इंडिया’ आघाडीने द्रमुक आणि आम आदमी पार्टीसारखे पक्ष गमावण्याची मोठी चूक केल्याचीही खंत त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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