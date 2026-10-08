India Alliance Protest : 'देश हायजॅक केलाय, लोकशाहीची हत्या सुरूय'; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल, आंदोलनासाठी 300 खासदार राजघाटावर

नवी दिल्ली : एसआयआर (विशेष सखोल पुनरिक्षण) प्रक्रिया रद्द करण्यासह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इंडिया आघाडीने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलन तीव्र केले आहे. राजधानी दिल्लीत सलग तिसऱ्या दिवशी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची एकजूट पाहायला मिळाली. जवळपास 300 खासदारांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला असून, आज राजघाटावर शांततापूर्ण धरणे आंदोलन करण्यात येणार (Mallikarjun Kharge Rajghat protest latest news) आहे..कॅनॉट प्लेस येथे आयोजित स्नेहभोजनानंतर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे, खासदार प्रियंका गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांचे खासदार राजघाटाच्या दिशेने रवाना झाले. यावेळी मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार निशाणा साधला..Ramdas Athawale on Gyanesh Kumar : 'ज्ञानेश कुमार काहीही झाले तरी राजीनामा देणार नाहीत'; अभिजीत दीपकेंच्या आंदोलनावर रामदास आठवले स्पष्टच बोलले, दिला कडक इशारा.देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य, नागरिकांचे अधिकार आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला. इंडिया आघाडीचे खासदार शांततापूर्ण पद्धतीने गांधी स्मारकाकडे जात असून, तेथे धरणे आंदोलन करून केंद्र सरकारला सुबुद्धी मिळावी, यासाठी प्रार्थना करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे देशाच्या हिताला बाधा पोहोचत असल्याचा आरोपही खरगे यांनी केला. मतांची चोरी, वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि तरुणांसमोरील विविध प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले..महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्यासारख्या नेत्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. त्यानंतर नागरिकांना मिळालेले अधिकार आणि मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप खरगे यांनी केला. हे प्रयत्न थांबविण्याची सुबुद्धी सरकारला मिळावी, यासाठी राजघाटावर शांततापूर्ण आंदोलन आणि प्रार्थना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..राहुल गांधींचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोलदरम्यान, राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर जोरदार टीका केली. देशात लोकशाहीची हत्या होत असून मतचोरी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी पुन्हा केला. जवळपास 300 खासदारांना शांततापूर्ण आंदोलन करायचे होते. मात्र, पहिल्या दिवशी निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाजवळ त्यांना रोखण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जंतरमंतरकडे जाण्यापासूनही अडविण्यात आले. आंदोलनादरम्यान काही जणांना मारहाण झाल्याचा आरोपही राहुल गांधी यांनी केला..नरेंद्र मोदी, अमित शहा, मोहन भागवत आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सुनियोजित कटाद्वारे देशाचा ताबा घेतल्याचा गंभीर आरोप राहुल गांधी यांनी केला. लोकशाहीची हत्या आणि मतचोरी होत असल्याचा दावा करत त्यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.