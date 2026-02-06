India Rafale Deal : भारत १०० पेक्षा जास्त राफेल विमाने खरेदी करणार, तब्बल 'इतका' येणार खर्च

अर्थसंकल्पात संरक्षण बजेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी आता तयारी जोरात सुरू आहे. असे वृत्त आहे की भारत आता फ्रान्ससोबत १०० हून अधिक राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करत आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे जेव्हा भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांशी तणावपूर्ण संबंधांचा सामना करत आहे..३.२५ लाख कोटी रुपयांचा प्रस्तावसंरक्षण मंत्रालय फेब्रुवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या भेटीपूर्वी भारतीय हवाई दलासाठी ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी ३.२५ लाख कोटी रुपयांच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय हवाई दलाच्या प्रस्तावाला गेल्या महिन्यात संरक्षण अधिग्रहण मंडळाने प्राथमिक मान्यता दिली होती. फ्रान्सचे अध्यक्ष १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या एआय शिखर परिषदेसाठी दिल्लीत असतील..संरक्षण सूत्रांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, पुढील आठवड्यात संरक्षण मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि या प्रदेशातील सध्याच्या सुरक्षा परिस्थिती पाहता भारतीय हवाई दलाच्या ऑपरेशनल गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जातो. .सध्याची परिस्थिती काय ?भारतीय हवाई दलाकडे सध्या केवळ ३० लढाऊ विमानांचे स्क्वॉड्रन आहेत, ज्यांची मंजूर संख्या ४२ आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश आणि पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील वाढत्या मैत्रीमुळे धोक्याची जाणीव आणखी वाढली आहे. .या प्रकल्पामुळे भारतीय हवाई दलाला ४.५-जनरेशन-प्लस मल्टीरोल लढाऊ विमानांची दीर्घकालीन गरज पूर्ण करण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. करारांतर्गत खरेदी केल्या जाणाऱ्या ११४ राफेल लढाऊ विमानांपैकी सुमारे ८० टक्के विमाने भारतात तयार करण्याची योजना आहे. .Premium|Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; आकडेवारीपेक्षा धोके आणि आव्हाने महत्त्वाची.सूत्रांनुसार, या प्रकल्पांतर्गत भारतीय हवाई दलाला ८८ सिंगल-सीट आणि २६ ट्विन-सीट विमाने मिळतील, ज्यापैकी बहुतेक डसॉल्ट आणि भारतीय खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सहकार्याने भारतात तयार केली जातील. करार पूर्ण झाल्यानंतर, भारतीय हवाई दलाकडे १५० राफेलचा ताफा असेल, तर भारतीय नौदलाकडे २६ विमाने असतील, जी फ्रेंच विमानांच्या विमानवाहू वाहकांशी सुसंगत आवृत्त्या असतील. .संरक्षण बजेट वाढवलेअर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी रविवारी अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये संरक्षण मंत्रालयासाठी आतापर्यंतची सर्वाधिक ७.८५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. हे एकूण अर्थसंकल्पाच्या १४.६८ टक्के आहे आणि गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा १५ टक्के जास्त आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.