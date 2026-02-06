देश

India Rafale Deal : भारत १०० पेक्षा जास्त राफेल विमाने खरेदी करणार, तब्बल 'इतका' येणार खर्च

Defence Budget India : भारतीय हवाई दलाकडे सध्या ४२ मंजूर स्क्वॉड्रनपैकी केवळ ३० स्क्वॉड्रन कार्यरत आहेत. ११४ पैकी सुमारे ८०% राफेल विमाने भारतातच तयार केली जाणार आहेत. करार पूर्ण झाल्यास हवाई दलाकडे १५० राफेल विमाने आणि नौदलाकडे २६ राफेल-एम विमाने असतील.
Indian Air Force Rafale fighter jets showcased during a joint military exercise, highlighting India’s growing air combat capability and defence preparedness.

अर्थसंकल्पात संरक्षण बजेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर भारतीय हवाई दलाची ताकद वाढवण्यासाठी आता तयारी जोरात सुरू आहे. असे वृत्त आहे की भारत आता फ्रान्ससोबत १०० हून अधिक राफेल विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करत आहे. हे पाऊल अशा वेळी उचलण्यात आले आहे जेव्हा भारत पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांशी तणावपूर्ण संबंधांचा सामना करत आहे.

