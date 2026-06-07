India Fertility Rate Decline : भारताचा जन्मदर घटला, इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता; लोकसंख्या संकटाची चाहूल?

What Elon Musk Said About India’s Falling Birth Rate : जगप्रसिद्ध उद्योगपती आणि स्पेसएक्सचे संस्थापक एलॉन मस्क यांनी भारताच्या सतत घटत्या जन्मदराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्टद्वारे मस्क यांनी म्हटले की, भारताचा जन्मदर आता लोकसंख्या स्थिर राखण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पातळीपेक्षा खाली गेला आहे..मस्क काय म्हणाले?मस्क यांनी लिहिले, “भारतातील जन्मदर 'रिप्लेसमेंट लेव्हल'च्या खाली आला आहे. सुशिक्षित वर्गामध्ये तर हा दर खूप आधीच या मर्यादेच्या खाली गेला होता.” त्यांनी 'एएफ पोस्ट' (AF Post) या माध्यमाच्या आकडेवारीचा हवाला दिला. .भारतातील प्रजनन दरात मोठी घसरण'एएफ पोस्ट'च्या अहवालानुसार, भारताचा एकूण प्रजनन दर (Total Fertility Rate) ऐतिहासिक नीचांकीवर पोहोचला आहे. अवघ्या एका दशकात हा दर २.३ वरून १.९ पर्यंत खाली आला आहे. राजधानी दिल्लीत तर हा दर केवळ १.२ इतका कमी झाला आहे, जो अनेक विकसित देशांपेक्षा देखील निम्न आहे..Premium|China Population Decline 2026 : लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण चीनच्या अंगलट; वृद्धांची वाढती संख्या आणि घटता जन्मदर ठरतोय मोठे आव्हान.रिप्लेसमेंट लेव्हल म्हणजे काय?एका देशाची लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी प्रति महिला सरासरी २.१ मुलांची संख्या आवश्यक असते. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA) च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, भारताचा प्रजनन दर १.९ पर्यंत घसरला आहे. याचा अर्थ भविष्यात लोकसंख्येचा आकार टिकवून ठेवणे कठीण होणार आहे. .भारताची लोकसंख्या आणि भविष्यसध्या भारताची लोकसंख्या १.४६ अब्जांपेक्षा अधिक आहे आणि २०२३ मध्ये चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला. मात्र, गेल्या काही वर्षांत प्रजनन दर सातत्याने घसरत आहे. अहवालात आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीची नोंद घेतली आहे, तरीही माता मृत्यू, लिंग-असमानता, बालविवाह आणि अल्पवयीन गर्भधारणा यासारख्या समस्या अजूनही मोठ्या आव्हानाच्या रूपात कायम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.