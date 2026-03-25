Iran Israel War : 'भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक, युद्ध थांबले नाही तर देशावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार'; PM नरेंद्र मोदी यांचा इशारा

नवी दिल्ली : ''पश्चिम आशियातील युद्धाला तीन आठवडे पूर्ण झाले आहेत. यामुळे जगभरात इंधन संकट निर्माण (India Fuel Crisis) झाले असून भारतासाठी ही स्थिती चिंताजनक आहे. युद्ध थांबले नाही तर देशावर त्याचे गंभीर परिणाम अटळ आहेत,'' असा इशारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत (PM Narendra Modi's Warning in Rajya Sabha) दिला..इंधन आयातीसाठी सध्या भारताला विदेशी जहाजांवर अवलंबून राहावे लागते. जागतिक संकटाच्या वेळी ही स्थिती भारताला असुरक्षित बनवते. त्यामुळे आगामी काळात 'मेड इन इंडिया'जहाजांची संख्या वाढवली जाणार आहे. यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असल्याचीही माहिती मोदी यांनी दिली..युद्धामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील जहाजांवर अनेक भारतीय लोक अडकले आहेत, ही चिंताजनक बाब असल्याचे मोदी म्हणाले. ''सध्याच्या संकटावर मात करण्यासाठी विविध समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आखाती देशांत एक कोटींपेक्षा जास्त भारतीय राहतात. त्यांची सुरक्षितताही महत्त्वाची आहे. आम्ही आखाती देशांच्या संपर्कात आहोत तसे इराण, अमेरिका आणि इस्राईल या देशांच्याही संपर्कात आहोत,'' असे मोदी म्हणाले..युद्धाची तीव्रता वाढू नये आणि होर्मूझ सामुद्रधुनी उघडली जावी, यासाठी सातत्याने संबंधित देशांसोबत बोलणी सुरू आहेत. निष्पाप नागरिक, पायाभूत सुविधा, ऊर्जा आणि वाहतुकीच्या मार्गांवरील हल्ल्यांना भारताचा विरोध आहे. शांतता व संवादाच्या मार्गाने तोडगा निघाला पाहिजे. देशाकडे सध्या पुरेसे कच्चे तेल उपलब्ध आहे, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले..''मागील ११ वर्षांच्या काळात ५.३ दशलक्ष टन इतके पेट्रोलियम राखीव साठे निर्माण करण्यात आले आहेत. पूर्वी भारत पेट्रोलियम पदार्थाची आयात २७ देशांकडून करत होता, आता या देशांची संख्या ४१ वर गेली आहे,'' अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली..काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करा'सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा घेत काही लोक साठेबाजी व काळाबाजार करत आहेत. अशावेळी राज्य सरकारांनी आवश्यक वस्तूंची उपलब्धता आणि पुरवठ्यावर लक्ष ठेवणे आण काळाबाजारीच्या तक्रारी आल्यावर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले..तृतीयपंथी हक्क सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूरतृतीयपंथीयांच्या संरक्षण आणि हक्कांसंबंधीच्या विद्यमान कायद्यात सुधारणा करणारे महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत मंगळवारी मंजूर झाले. तृतीयपंथी व्यक्तींविरोधात झालेल्या गुन्ह्यांच्या तीव्रतेनुसार श्रेणीबद्ध शिक्षेची तरतूद या कायदा दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे काही सामाजिक लैंगिक प्रवृत्ती कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येणार आहेत..'तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण सुधारणा विधेयक, २०२६'वरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्रकुमार म्हणाले, की या कायद्याचा उद्देश जैविक कारणांमुळे समाजातून बहिष्कृत होणाऱ्या व्यक्तींना संरक्षण देणे हा आहे. या दुरुस्तीमुळे तृतीयपंथी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता आणि संरक्षण कायम राहील. २०१९ च्या कायद्यात कमाल दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद होती. मात्र, नव्या सुधारणा विधेयकात शिक्षेची मर्यादा वाढवून कमाल १४ वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे गुन्ह्यांवर वचक बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी विरोधी सदस्यांनी मांडलेल्या सर्व दुरुस्त्या आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आल्या.