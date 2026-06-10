ओमानजवळ व्यापारी जहाजावर हल्ला! अमेरिकेविरोधात संतप्त भारताचा मोठा निर्णय; US राजदूतांना निषेधपत्र जारी

भारत सरकारने बुधवार, १० जून रोजी ओमानच्या किनाऱ्याजवळ भारतीय व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला आहे. भारत सरकारने अमेरिकी राजदूताला निषेधपत्र जारी केले आहे. भारताचे हे पाऊल अमेरिकेला दिलेला एक स्पष्ट संदेश आणि मोठे पाऊल मानले जात आहे. जहाजावरील हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेचे प्रभारी राजदूत जेसन मीक्स यांना बोलावले आहे. .ओमानच्या किनाऱ्याजवळ 'सेटेबेलो' या व्यापारी जहाजावर झालेल्या हल्ल्याचा भारताने निषेध केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. जहाजावर २४ भारतीय खलाशी होते. एकवीस भारतीयांना वाचवण्यात आले आहे, परंतु तिघे अद्याप बेपत्ता आहेत. भारताने तणाव कमी करणे, व्यापारी जहाजांची सुरक्षा आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात सुरक्षित नौकानयन पुन्हा सुरू करण्याच्या आपल्या आवाहनाचा पुनरुच्चार केला आहे..Military Helicopter Crash: लष्करी हवाई दलाचे एमआय-१७ हेलिकॉप्टर कोसळले! पाकिस्तानमध्ये २१ सैनिकांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?.भारताने पुन्हा एकदा तणाव कमी करण्याची, व्यापारी जहाजांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात सुरक्षित नौकानयन पूर्ववत करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयातील अमेरिका प्रकरणांचे प्रभारी अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू यांनी अमेरिकी दूतावासातील उपमिशन प्रमुख जेसन मीक्स यांना बोलावून भारताचे आक्षेप आणि चिंता व्यक्त केल्या..Israel Military Allegations : इस्रायलच्या महिला अधिकाऱ्यांकडून कैद्यांचा लैंगिक छळ; तुरुंगात नग्न केलं अन् त्यांच्या अंगावर शिकारी कुत्री....भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय दूतावास परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. ओमानचे अधिकारी बचाव कार्यात सक्रियपणे समन्वय साधत आहेत. या प्रदेशात जहाजांवर होणारे सततचे हल्ले अत्यंत चिंताजनक असून ते या प्रदेशात सुरू असलेल्या संघर्षाचा थेट परिणाम आहेत. "आम्ही तणाव तात्काळ कमी करण्याचे आणि राजनैतिक तोडगा काढण्यासाठी सुरू असलेल्या वाटाघाटी पूर्ण करण्याचे आमचे आवाहन पुन्हा करतो, जेणेकरून या प्रदेशात शांतता आणि स्थैर्य परत येऊ शकेल," असे निवेदनात म्हटले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.