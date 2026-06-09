India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?

India Oman underwater gas pipeline project : मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील ऊर्जा संकटांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी भारताने ओमान ते गुजरात दरम्यान समुद्राखाली उभारण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाचा पुन्हा विचार सुरू केला (Oman to Gujarat natural gas pipeline) आहे. 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीची ही डीप-सी गॅस पाईपलाईन प्रत्यक्षात आली, तर ती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा टप्पा ठरेल..भारतासाठी हा प्रकल्प का महत्त्वाचा?भारत आपल्या नैसर्गिक वायू आणि कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. सध्या आखाती देशांमधून एलएनजी (LNG) स्वरूपात गॅस जहाजांद्वारे भारतात आणला जातो. हा पुरवठा प्रामुख्याने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होतो, जी जगातील सर्वाधिक संवेदनशील सागरी मार्गांपैकी एक मानली जाते..पश्चिम आशियातील कोणताही संघर्ष किंवा तणाव या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढण्याबरोबरच इंधनाच्या किंमतींवरही दबाव येतो. अलीकडच्या काळात एलएनजीच्या जागतिक दरांमध्ये झालेल्या चढ-उतारांमुळे भारत अधिक सुरक्षित आणि स्थिर पर्यायांच्या शोधात आहे..Illegal Mining in Sindhudurg : रोज 500 डंपर्स धावतायत अन् 10 रेल्वे गाड्या भरून माती गोव्याला! सिंधुदुर्गात नेमकं काय चाललंय? 'गुगल अर्थ'च्या फोटोंनी उडवली खळबळ.थेट गॅस पुरवठ्याचा पर्यायप्रस्तावित पाईपलाईनमुळे सध्याच्या एलएनजी पुरवठा प्रक्रियेतील अनेक टप्पे टाळता येतील. सध्या नैसर्गिक वायूचे द्रवीकरण करून तो टँकरद्वारे भारतात आणला जातो आणि येथे त्याचे पुन्हा वायूत रूपांतर केले जाते. मात्र, ही पाईपलाईन उभारली गेल्यास गॅस ओमानमधून थेट भारतात पोहोचेल. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्यासोबतच सागरी मार्ग बंद होण्याचा धोका देखील कमी होईल..समुद्राच्या ३,००० मीटर खोलीतून जाणार मार्ग‘मिडल ईस्ट-इंडिया डीपवॉटर पाईपलाईन’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पात अरबी समुद्राच्या तळातून पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव आहे. काही भागांमध्ये ही पाईपलाईन समुद्रसपाटीपासून तब्बल ३,००० मीटरपेक्षा अधिक खोलीवरून जाईल. त्यामुळे हा प्रकल्प जगातील सर्वात आव्हानात्मक अभियांत्रिकी उपक्रमांपैकी एक मानला जात आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उच्च दर्जाच्या सुरक्षा व्यवस्थेची आवश्यकता असेल..Konkan Katalshilp : हजारो वर्षांपूर्वीही कोकणात मानव राहत होता? सौंदळमध्ये सापडलं 4 फूट उंच प्राचीन 'कातळशिल्प'; 'त्या' 6 मित्रांनी असं काय शोधून काढलं?.तीन दशकांपासून चर्चेत, पण अद्याप प्रत्यक्षात का नाही?या प्रकल्पाची संकल्पना नवीन नाही. गेल्या जवळपास ३० वर्षांपासून यावर विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, प्रचंड खर्च आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा प्रकल्प पुढे सरकू शकला नाही. समुद्राच्या इतक्या खोलीवर पाईपलाईनची उभारणी आणि देखभाल करणे हे त्या काळात आर्थिकदृष्ट्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या आव्हानात्मक मानले जात होते. प्राथमिक अंदाजानुसार, या प्रकल्पासाठी सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे..सध्या काय घडामोडी सुरू आहेत?या प्रकल्पाला पुढे नेणाऱ्या ‘साऊथ एशिया गॅस एंटरप्राइज’ (SAGE) संस्थेने पाईपलाईन मार्गाच्या तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यतेचा प्राथमिक अभ्यास पूर्ण केला आहे. त्यानंतर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सविस्तर व्यवहार्यता अहवाल (Feasibility Report) तयार करण्याची जबाबदारी 'गेल' (GAIL), 'इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेड' आणि 'इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन' या सरकारी कंपन्यांकडे सोपवली आहे..हा अहवाल सकारात्मक आल्यास भारत सरकार आणि ओमान यांच्यात गॅस पुरवठा, वित्तपुरवठा आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत औपचारिक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा प्रकल्प साकारल्यास भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला दीर्घकालीन बळ मिळण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.