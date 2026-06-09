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India Oman Gas Pipeline : अरबी समुद्राखालून थेट गुजरातमध्ये पोहोचणार गॅस! 3000 मीटर खोलीवर 2000 किमीची पाईपलाईन; काय आहे मोदी सरकारचा प्लॅन?

What Is the India-Oman Deep Sea Gas Pipeline Project? मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत ओमान-गुजरात दरम्यान २,००० किमी खोल समुद्री गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाचा पुनर्विचार करत आहे.
Why is India planning a gas pipeline from Oman?

Why is India planning a gas pipeline from Oman?

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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India Oman underwater gas pipeline project : मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील ऊर्जा संकटांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी भारताने ओमान ते गुजरात दरम्यान समुद्राखाली उभारण्यात येणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाचा पुन्हा विचार सुरू केला (Oman to Gujarat natural gas pipeline) आहे. 'इंडिया टुडे'च्या वृत्तानुसार, सुमारे २,००० किलोमीटर लांबीची ही डीप-सी गॅस पाईपलाईन प्रत्यक्षात आली, तर ती भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठा टप्पा ठरेल.

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