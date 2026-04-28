डिझेलमध्ये अल्कोहोल, व्यावसायिक एलपीजीमध्ये DME मिसळण्याची तयारी; युद्धामुळे सरकार मोठा निर्णय घेणार?

पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि आयातीवर असलेलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. यात मिश्रित डिझेल आणि व्यावसायिक एलपीजीची सुरुवात करण्याच्या दिशेनं महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. भारतीय मानक ब्युरो या इंधनांसाठी गुणवत्ता निकषांना अंतिम रूप देण्यासाठी काम करत आहे..डिझेलमध्ये १० टक्के आइसोब्युटाइल अल्कोअल मिसळण्यासाठी आवश्यक मानकांना अंतिम रुप देत आहे. आयबीए हा एक ज्वलनशील पदार्थ आहे. सामान्यत: तो धान्यापासून तयार होतो. रिफायनरी आणि ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्रीकडून मिळालेल्या सल्ल्याच्या आधारे हे मानक तयार करण्यात येत आहे..डिझेल मिश्रणाबाबतचं मानक १५ जून २०२६ पर्यंत जारी होण्याची शक्यता आहे. बीआयएसकडून या संदर्भात स्टेक होल्डर्ससोबत सातत्यानं बैठका घेतल्या जात आहेत. आयात करण्यात येणाऱ्या कच्च्या तेलावर असलेलं अवलंबित्व कमी होईल आणि शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवा बाजार यामुळे उपलब्ध होणार आहे..सरकारने व्यावसायिक उपयोगासाठी डाइमिथाइल इथर मिश्रित एलपीजी मानकांना अंतिम रूप दिलं आहे. डीएमई नैसर्गिक गॅस, कोळशा, बायोमास यापासून तयार केले जाऊ शकते. यासाठीची अधीसूचना १५ मे २०२६ रोजी जारी केली जाण्याची शक्यता आहे. घरगुती एलपीजी सिलिंडरमध्ये सध्या मिश्रण केलं जाणार नाही. हे फक्त हॉटेल, रेस्टॉरंट, उद्योग यांसारख्या व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी असेल. डीएमई मिश्रण हे घरगुती जेवण बनवण्यासाठी उपयुक्त नसल्याचं अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे..मिश्रित डिझेलचा मानक मसुदा भारत पेट्रोलियन कॉर्पोरेशनच्या ग्रुपने तयार केलाय. ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी फ्यूएल कॅरेक्टराजयेशन अभ्यास केल्यानंतर नमुना तपासणीही केली. अंतिम अधीसूचनेआधी मानकांचे मसुदे सार्वजनिक सूचनांसाठी जारी केले जातील..होर्मुझची नाकेबंदीहोर्मुझ सामुद्रधुनीवर अद्याप काही तोडगा निघालेला नाही. होर्मुझमधून होणाऱी आशियाई देशांमधील तेल आणि गॅस वाहतूक ठप्प आहे. यामुळे भारत, चीन, जपान रशिया-व्हेनेजुएला आफ्रिकेशी नवे करार करत आहे. आशियाई देशांकडे आणखी चार महिने पुरेल इतका साठा आहे. मात्र त्यानंतर परिस्थिती गंभीर होऊ शकते. अशा स्थितीत ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय सरकार करत आहे.