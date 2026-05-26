Monsoon Delay India : मान्सूनचा केरळमधील प्रवास लांबला, महाराष्ट्रातही उशिरा आगमन? हवामान विभागाचा नवा अंदाज समोर

Kerala Monsoon : केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाबाबत अनिश्चितता वाढली असून १ जूनपर्यंत येण्यावर शंका निर्माण झाली आहे. आधी २६ मेचा अंदाज होता, मात्र दिवसांचा फरक कायम ठेवण्यात आला आहे. कमकुवत वारे आणि प्रतिकूल हवामानामुळे मान्सूनची गती मंदावली आहे.
Dark monsoon clouds hovering over the Arabian Sea as delayed winds and weak atmospheric conditions slow the onset of monsoon in Kerala.

Yashwant Kshirsagar
कमकुवत वारे आणि प्रतिकूल व्यापक हवामान परिस्थितीमुळे केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. यामुळे नेहमीच्या १ जूनच्या तारखेपर्यंत मान्सून येण्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.भारतीय हवामान विभागाने यापूर्वी केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन सुमारे २६ मे रोजी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.मात्र यात चार दिवसांची कमी-जास्त होण्याची शक्यता होती. मात्र, अलीकडील हवामान बुलेटिनमध्ये या वेळेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही.

