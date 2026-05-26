Monsoon Delay India : मान्सूनचा केरळमधील प्रवास लांबला, महाराष्ट्रातही उशिरा आगमन? हवामान विभागाचा नवा अंदाज समोर

कमकुवत वारे आणि प्रतिकूल व्यापक हवामान परिस्थितीमुळे केरळमध्ये मान्सूनच्या आगमनाबाबत अनिश्चितता वाढली आहे. यामुळे नेहमीच्या १ जूनच्या तारखेपर्यंत मान्सून येण्याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.भारतीय हवामान विभागाने यापूर्वी केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन सुमारे २६ मे रोजी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.मात्र यात चार दिवसांची कमी-जास्त होण्याची शक्यता होती. मात्र, अलीकडील हवामान बुलेटिनमध्ये या वेळेचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आलेला नाही. .Monsoon Maharashtra 2026 : मॉन्सून केरळमध्ये ४ दिवस आधीच पोहोचणार, पण महाराष्ट्रात कधी दाखल होणार? नवी अपडेट समोर .विभागाने केवळ अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागराच्या काही भागांमध्ये मान्सूनच्या पुढील प्रगतीसाठी परिस्थिती अनुकूल असल्याचे सांगितले आहे.हवामान विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विभागाची भूमिका अद्याप बदललेली नाही. "परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवले जात आहे. नवीन माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर तात्काळ कळवण्यात येईल," असे त्यांनी नमूद केले. मान्सून उशिरा येण्याची शक्यते बाबत त्यांनी स्पष्ट केले की हवामान विभागहाचा २६ मे नंतर कमी जास्त चार दिवसांचा अंदाज कायम आहे..दुसरीकडे, स्वतंत्र हवामान तज्ज्ञ मात्र अधिक सावध आहेत. स्कायमेट वेदर सर्व्हिसेसचे अध्यक्ष जी. पी. शर्मा यांनी सांगितले की, "केरळमधील सध्याची हवामान स्थिती दीर्घकाळ टिकणाऱ्या मान्सूनऐवजी मान्सूनपूर्व पावसाच्या हालचालींसारखी दिसत आहे. यामुळे पावसाचे आगमन नेहमीच्या तारखेपेक्षा उशिरा होण्याची शक्यता आहे.".सध्या वातावरणातील आर्द्रता, वाऱ्यांची दिशा आणि समुद्री तापमान यासारख्या घटकांमध्ये अपेक्षित बदल दिसून येत नसल्याने हवामान विभाग आणि खासगी संस्था दोन्ही परिस्थितीचे बारकाईने निरीक्षण करत आहेत. शेतकरी, जलसंपदा विभाग आणि सामान्य जनता या अनिश्चिततेकडे लक्षपूर्वक पाहत आहेत.मान्सून भारताच्या कृषी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने, त्याच्या वेळेवर आगमनावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित आहे. अधिकृत अपडेटसाठी भारतीय हवामान विभागाच्या पुढील बुलेटिनकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.