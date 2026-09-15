India Nepal Power Supply : भारत नेपाळला दररोज १८ तास वीज पुरवणार, जलप्रलयानंतर मदतीचा हात

नवी दिल्ली : नेपाळमध्ये पुरामुळे वीजनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले असून, नेपाळला दररोज १८ तास वीज निर्यात करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. १३ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत नेपाळला ६५४ मेगावॉटपर्यंत वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. .नेपाळमध्ये ऑगस्टमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे जलविद्युत प्रकल्पांसह वीज निर्मिती, वाहतूक आणि वितरण व्यवस्थेचे मोठे नुकसान झाले. नेपाळच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, सुमारे ४३० मेगावॉट वीजनिर्मिती क्षमता विस्कळित झाली होती..Kankavli Assault Case: गणपतीला माहेरी आली, जमिनीच्या वादातून आई-भावंडांसह पाच जणांकडून बेदम मारहाण.हे प्रमाण नेपाळच्या एकूण जलविद्युत निर्मिती क्षमतेच्या १२ टक्क्यांहून अधिक आहे. पुरामुळे काही वीज प्रकल्प आणि उपकेंद्रे गाळाखाली गेली आहेत. त्यामुळे देशातील वीजनिर्मिती घटली असून, नेपाळला भारताकडून अतिरिक्त वीज घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे..Gokul Election : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीत मिठाचा खडा? मुश्रीफांच्या 3500 ठरावांच्या दाव्यावर महाडिकांचा कडाडून सवाल, 'त्या' आकडेवारीमागचा उद्देश काय?.भारतीय उर्जा मंत्रालयाने दिलेल्या मंजुरीनुसार, मुजफ्फरपूर-ढालकेबर ४०० केव्ही वीजवाहिनीमार्फत ६०० मेगावॉटपर्यंत वीज दिली जाणार आहे. तसेच तनकपूर-महेंद्रनगर १३२ केव्ही वीजवाहिनीमार्फत आणखी ५४ मेगावॉट वीज पुरवठा केला जाईल..हा पुरवठा मध्यरात्रीपासून सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत केला जाणार आहे. जानेवारी २०२७पासून किती वीज द्यायची, याचा आढावा डिसेंबरमध्ये घेणार आहे. या मदतीमुळे दोन्ही देशांतील ऊर्जा सहकार्याला बळ मिळणार असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.