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Latest Marathi Update : राहुल गांधींची मोदींवर टीका; 'शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली, धर्मेंद्र प्रधानांना हटवा'

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राहुल गांधींची मोदींवर टीका; 'शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली, धर्मेंद्र प्रधानांना हटवा'

राहुल गांधींची मोदींवर टीका; 'शिक्षण व्यवस्था उद्ध्वस्त केली, धर्मेंद्र प्रधानांना हटवा'

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावरून जोरदार टीका केली आहे. सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये त्यांनी, "देशातील तरुणांच्या भविष्याचे सर्वाधिक नुकसान तुम्ही केले आहे. शिक्षण व्यवस्थेवर कब्जा करून ती उद्ध्वस्त होऊ दिली आणि जबाबदार व्यक्तींना संरक्षण दिले," असा आरोप केला.

राहुल गांधी यांनी विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्याही मांडल्या आहेत. त्यामध्ये केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदावरून हटवणे, विद्यार्थ्यांची माफी मागणे आणि आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करणे, या मागण्यांचा समावेश आहे.

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