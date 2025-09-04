नेहरुंच्या ऐतिहासिक बंगल्याची विक्री, ३.७ एकर जागा, ११०० कोटी किंमत; कुणी विकत घेतला?

भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू दिल्लीत जिथं रहायचे ते आलिशान निवासस्थान ११०० कोटी रुपयांना विकण्यात आलंय. भारताच्या इतिहासात महत्त्वाचं स्थान राहिलेली ही इमारत दिल्लीत सध्याच्या मोतीलाल नेहरू मार्गावर आहे. स्वातंत्र्याची पहाट आणि फाळणीचं दु:ख पाहिलेल्या इमारतीची विक्रमी किंमतीत विक्री झालीय. दिल्लीत लुटियन्स बंगला झोन परिसरात नेहरूंचं हे निवासस्थान होतं. सध्या मोतीलाल नेहरू मार्ग नावाने ओळखला जाणाऱ्या रस्त्याचं आधीचं नाव यॉर्क रोड असं होतं. याच यॉर्क रोडवर हे निवासस्थान होतं. १४ ऑगस्ट १९४७ च्या रात्री देश स्वातंत्र्याची उत्सुकतेनं वाट बघत असताना पंडित जवाहरलाल नेहरू याच निवासस्थानाहून तेव्हाच्या व्हॉइसरॉय हाउसकडे (सध्याचे राष्ट्रपती भवन) गेले होते..हे चुकीचं आहे! ट्रम्प यांना कोर्टाचा दणका, प्रशासनाचा निर्णय बदलला; खोटं कारण दिल्यानं फटकारलं.नेहरू हयात असताना त्यांच्या निवासस्थानी फारशी सुरक्षा व्यवस्था नव्हती. घरात जायला कुणालाही बंदी नव्हती. घरी येणाऱ्यांचं नावही रजिस्टरमध्ये नोंदवलं जात नव्हतं. पत्रकार सोमनाथ धर यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटलंय की, भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात नेहरूंचं हे मुख्यालय होतं. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हा दंगल भडकली आणि पंजाबमधून शरणार्थी दिल्लीला आले तेव्हा परिसरात बेघर असलेल्यांसाठी शिबिरांची उभारणी केली होती..वाहनांवर जीएसटीमध्ये मोठी कपात, १० लाखांची कार कितीला? जाणून घ्या गणित.दिल्लीतील सर्वात महागड्या भागापैकी एक असलेल्या लुटियन्स झोनमध्ये असणारा बंगला आता रिअल इस्टेटमधील मोठा व्यवहार ठरलाय. जवळपास ३.७ एकरात पसरलेल्या बंगल्याची सुरुवातीची किंमत १४०० कोटी रुपये होती. पण तो आता ११०० कोटींना खरेदी करण्यात आलाय. या हेरिटेज बंगल्याची सध्याची मालकी ही राजकुमारी कक्कड आणि बीना रानी यांच्याकडे आहे. या राजस्थानी राजघराण्याशी संबंधित आहेत..पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा ऐतिहासिक बंगला १४ हजार ९७३ चौरस फूट जमीनीवर आहे. या बंगल्याची खरेदी कुणी केली ते नाव समोर आलं नाहीय. मात्र खरेदी करणारी व्यक्ती मोठा उद्योगपती असून त्यांचं नाव पेय पदार्थ बनवणाऱ्या क्षेत्राशी संबंधित असल्याची माहिती समोर येत आहे. अद्याप व्यवहार अंतिम टप्प्यात आहे. एका मोठ्या लॉ फर्मकडे या बंगल्याच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्याचं काम दिलं गेलंय. या बंगल्यावर आणखी कुणाचा दावा असेल तर त्यांनी ७ दिवसात समोर यावं अशी नोटीस जारी करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.