जेसिका लाल हत्याकांडातील दोषीची तिहार जेलमधून सुटका

नवी दिल्ली, 02 जुन : मॉडेल जेसिका लालच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या मनु शर्मा याची तिहार जेलमधून सुटका करण्यात आली. दिल्लीच्या शिक्षा समीक्षा बोर्डाने जेसिका लाल हत्याकांड प्रकऱणातील दोषी मनु शर्माच्या सुटकेसाठी शिफारस केली होती. यासाठी त्याचं नाव बोर्डासमोर सहावेळा आलं होतं. यावेळी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केलं.

तिसरा विवाह करून आल्याचे पत्नीने पाहिले अन्...

मनु शर्मा याच्यासह दिल्लीच्या तिहार जेलमधून इतर 18 कैद्यांची सुटका सोमवारी करण्यात आली. मनु शर्मा हा माजी केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा यांचा मुलगा आहे.



Correction: Convict in 1999 Jessica Lal murder case Manu Sharma released from Tihar Jail yesterday on the grounds of good behaviour after 17*years of imprisonment. pic.twitter.com/VTgtckzeP8

— ANI (@ANI) June 2, 2020