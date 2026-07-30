Accident News : भाजपच्या बड्या नेत्याचा राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, इनोव्हा कार ट्रकला धडकली अन् ...

BJP Leader Kiran Dev Singh Critically Injured : उत्तरप्रदेशातील झाशी-ललितपूर राष्ट्रीय महामार्गावर बुधवारी दुपारी भीषण रस्ता अपघात झाला. छत्तीसगड भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष किरण देव सिंह यांच्या इनोव्हा कारने एका ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याने ते व त्यांचा चालक गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना झाशी येथील मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले आहे..बुधवारी दुपारी सुमारे तीन वाजता तालबेहट कोतवाली हद्दीतील टेकडी गावाजवळ महेंद्र सिंह कॉलेज परिसरात ही दुर्घटना घडली.किरण देव सिंह मध्य प्रदेशातील दतिया येथील मा पितांबरा पीठाला दर्शन घेऊन आपल्या कुटुंबासह परत येत होते. त्यांच्या इनोव्हा कारची मागून ट्रकशी धडक झाली. धडक इतकी तीव्र होती की गाडीचा पुढील भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला..Loni Kalbhor Accident: भरधाव ट्रकने धडक दिल्याने ७२ वर्षीय शेतकरी गंभीर जखमी; चालकावर गुन्हा दाखल.अपघाताचा आवाज ऐकताच स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावून आले. त्यांनी पोलिसांना तात्काळ माहिती दिली. तालबेहट पोलीस ठाण्याचे अधिकारी घटनास्थळी पोहोचले. स्थानिकांच्या मदतीने गाडीत अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढून तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. किरण देव सिंह आणि चालक दोघेही गंभीर जखमी असल्याने त्यांना झाशी मेडिकल कॉलेजमध्ये दाखल करण्यात आले..अपघाताची माहिती मिळताच तालबेहटचे उप-जिल्हा दंडाधिकारी अभिजीत सिंग आणि पोलीस निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा रुग्णालयात दाखल झाले. त्यांनी जखमींची चौकशी केली व पुढील उपचारांबाबत माहिती घेतली. सध्या दोघांच्या स्थितीबाबत अधिकृत अपडेट उपलब्ध नाहीत. पोलिसांनी अपघाताची चौकशी सुरू केली असून ट्रक चालकाचा शोध घेतला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.