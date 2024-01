Chandrachud: राम मंदिराच्या निकालाबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची महत्वाची टिप्पणी; म्हणाले, संघर्षाचा इतिहास...

नवी दिल्ली : राम मंदिराची उभारणी आता जवळपास पूर्ण होत आली आहे. पण याबाबत सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निकालबाबत सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी महत्वाची टिप्पणी केली. त्यांनी म्हटलं की, अयोध्या प्रकरणात सर्वसंमतीनं असा निर्णय घेण्यात आला होता की, निर्णय कोणी लिहिला त्याचा उल्लेख होणार नाही. पीटीआयशी बोलताना सरन्यायाधीशांनी ही माहिती दिली आहे. (Judges in Ayodhya case unanimously decided there will be no authorship ascribed to judgement CJI Chandrachud)