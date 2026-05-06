West Bengal election: भाजपने संधी दिली अन् भांडी घासणारी महिला झाली आमदार; कलिता मांझींचा थक्क करणारा प्रवास!

Kalita Manjhi's Inspiring Journey to MLA Victory: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत २०२६ मध्ये भाजपच्या प्रचंड लाटेने राज्यात सत्ता स्थापन केली असताना, एका साध्या महिलेच्या विजयाची चर्चा सर्वत्र आहे. औसग्राम मतदारसंघातून निवडून आलेल्या कलिता मांझी यांनी भांडी घासणे आणि घरकाम करून महिन्याला केवळ २५०० रुपये कमावणाऱ्या महिलेच्या रूपातून आमदारपदापर्यंतचा थक्क करणारा प्रवास केला आहे. .चार कुटुंबांकडे घरकामगुसकारा नगरपालिकेत राहणाऱ्या कलिता मांझी चार कुटुंबांकडे घरकाम करत होत्या. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत सामान्य पार्श्वभूमी असलेल्या या महिलेला राजकीय क्षेत्रात जमीन ताब्यात ठेवण्याची आणि लोकांना एकत्र बांधण्याची विशेष क्षमता लाभली. याच क्षमतेमुळे त्या पक्षात ओळखल्या गेल्या आणि त्यांना उमेदवारी मिळाली. या निवडणुकीत कलिता यांनी १,०७,६९२ मते मिळवत प्रतिस्पर्धी श्यामा प्रसन्न लोहार यांचा १२,५३५ मतांच्या फरकाने पराभव केला. हा विजय भाजपसाठी केवळ एक जागेचा नव्हे, तर तळागाळातील कार्यकर्त्यांना संधी देण्याच्या पक्षाच्या धोरणाचा मोठा पुरावा ठरला आहे..मेहनतीचे चांगले फळ मिळाले२०२१ च्या निवडणुकीत कलिता यांना तृणमूल काँग्रेसच्या उमेदवाराकडून ११,८१५ मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. मात्र पक्षाने त्यांच्यावर विश्वास कायम ठेवला आणि या वेळी मेहनतीचे चांगले फळ मिळाले. भाजपने २९४ सदस्यीय विधानसभेत २०६ जागा जिंकून दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवले आणि तृणमूल काँग्रेसचे १५ वर्षांचे सरकार संपुष्टात आणले. १९७२ नंतर प्रथमच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने पश्चिम बंगालमध्ये सरकार स्थापन केले आहे..जीवनशैलीत कोणताही बदल नाहीविजयानंतरही कलिता मांझींच्या जीवनशैलीत कोणताही बदल दिसला नाही. सोमवारी रात्री उशिरा विजय प्रमाणपत्र मिळाल्यावर त्यांनी कोणताही भव्य समारंभ किंवा मेजवानी केली नाही. दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी (५ मे) त्यांनी कपडे धुणे आणि इतर घरकाम सुरू ठेवले. हिंदू परंपरेनुसार दर मंगळवारी उपवास करणाऱ्या कलिता यांनी निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यानही आपली नेहमीची दिनचर्या कायम ठेवली होती..भाजपच्या सर्व कार्यक्रमांत सक्रिय सहभाग२००६ मध्ये लग्न झाल्यानंतर कलिता यांनी गुसकारा परिसरात घरकाम करत दोन कुटुंबे सांभाळली. महिन्याला सुमारे ४,५०० रुपये उत्पन्न मिळत असतानाही त्या भाजपच्या सर्व कार्यक्रमांत सक्रिय सहभाग घेत होत्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातून त्या प्रेरणा घेतात. वैयक्तिक जबाबदाऱ्या आणि पक्षकार्य यांचा समन्वय साधताना त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला, तरीही त्यांनी हार न मानता प्रयत्न केले..विजयानंतर कलिता म्हणाल्या, "माझ्यासारख्या गरीब आणि सामान्य महिलांसाठी काम करणे माझे ध्येय आहे. भाजप महिला आणि गरिबांच्या उन्नतीसाठी काम करेल आणि सर्व महिलांना संरक्षण देईल, असा मला विश्वास आहे."