Karnataka CM: कर्नाटकच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा शपथविधी कधी होणार? तारीख आली समोर, डीके शिवकुमार २५वे मुख्यमंत्री होणार

कर्नाटक काँग्रेस सरकारने राज्याच्या नेतृत्वात फेरबदल करत पक्षाचे ज्येष्ठ नेते डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे राज्याच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवली आहे. ते ३ जून रोजी राज्याचे २५ वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. यापूर्वी पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाच्या सूचनेनुसार माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. .कर्नाटकचे माजी उपमुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेला सांगितले की, शपथविधी सोहळा ३ जून रोजी पार पडेल. गेल्या तीन वर्षांपासून कर्नाटकात सत्तेसाठी तीव्र संघर्ष सुरू आहे. शनिवारी सायंकाळी शिवकुमार यांची विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवड केली जाईल. त्यापूर्वी शनिवारी सायंकाळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक होणार आहे. .Karnataka Politics: डीके शिवकुमार CM बनण्याआधीच कर्नाटकमध्ये प्रेशर पॉलिटिक्स! दलित-लिंगायत समाजाकडून मोठी मागणी, काँग्रेससमोर नवी डोकेदुखी.त्यात शिवकुमार यांना विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाईल. एआयसीचे महासचिव के. सी. वेणुगोपाल आणि कर्नाटकचे प्रभारी रणदीप सिंग सुरजेवाला हे देखील या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. बैठकीत, काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष (सीएलपी) सर्वप्रथम सिद्धरामय्या यांच्या सेवेबद्दल कौतुक व्यक्त करेल. यानंतर, शिवकुमार यांची नवे नेते म्हणून औपचारिकपणे निवड केली जाईल. सरकारी सूत्रांनुसार, शपथविधी सोहळा लोक भवनच्या ग्लास हाऊसमध्ये पार पडेल. .या सोहळ्याला कर्नाटकभरातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, मंत्रिमंडळातील सहकारी, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि समर्थक उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. शिवकुमार यांची नियुक्ती करण्याचा पक्षाचा निर्णय काळजीपूर्वक घेतलेला होता. दिल्ली काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा केल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या ६४ वर्षीय नेत्याच्या नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली. काँग्रेसच्या नेतृत्व व्यवस्थेचाच हा एक भाग म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे. .Karnataka CM : DK शिवकुमार यांची काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड; कर्नाटकचे नवे मुख्यमंत्री होणार; नव्या मंत्रिमंडळात कोणाला लागणार लॉटरी?.काँग्रेस नेत्या आणि खासदार प्रियांका गांधी यांनी डीके यांचे नाव पुढे केले होते. त्यांचे संबंध खूपच सलोख्याचे राहिले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान वायनाडमध्ये प्रियांका गांधींच्या प्रचारात ते सक्रिय होते. डी. के. शिवकुमार यांच्यासोबत इतर पाच आमदारही मंत्री म्हणून शपथ घेतील. यानंतर पक्ष मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत निर्णय घेईल. पक्ष मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात व्यापक चर्चा करेल.