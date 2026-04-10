नवरा, बायको आणि मित्र… तिघेही दिव्यांग; पण एका रात्रीत घडली पतीच्या हत्येची थरारक घटना, मारेकरी कोण? संवाद नसताना तपास कसा झाला?

पती, पत्नी आणि त्यांचा मित्र हे तिघेही दिव्यांग होते. त्यांना ऐकू किंवा बोलता येत नव्हते. मात्र पतीची हत्या होते आणि संशय मित्रावर येतो. पण सर्वात मोठे आव्हान हे होते की, आरोपी आपली बाजू स्पष्टपणे मांडू शकत नव्हता, तसेच पीडितेची पत्नीही आपला जबाब देऊ शकत नव्हती. परिणामी, पोलिसांना हे प्रकरण सोडवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र नंतर जेव्हा सत्य समोर आले ते ऐकून सर्वांनाच धक्का बसला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही कथा कर्नाटकातील म्हैसूर येथे घडते. ही घटना देवरम्मनहल्ली गावात घडली. मृताचे नाव स्वामी आहे. त्यांची पत्नी सविता यादेखील दिव्यांग आहेत. दोघेही कर्णबधिर आणि मुके होते, तरीही ते एक सामान्य वैवाहिक जीवन जगत होते. १२ फेब्रुवारी रोजी स्वामी अचानक बेपत्ता झाले. शोधमोहीम राबवूनही त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. ४ मार्च रोजी सविता यांनी नंजनगुड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात व्यक्ती हरवल्याची तक्रार दाखल केली. .जोडप्याचे अपंगत्व लक्षात घेऊन पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि तपास सुरू केला. तपासादरम्यान जे सत्य समोर आले, त्याने पोलिसांनाही धक्का बसला. स्वामी यांची हत्या झाली होती आणि या हत्येमध्ये सामील असलेले आरोपीदेखील अपंग होते, असे उघड झाले. पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, स्वामींचा मित्र श्रीनिवास, जो स्वतः कर्णबधिर आणि मुका आहे, तो या हत्येतील मुख्य संशयित आहे. .स्वामी आणि श्रीनिवास कॉलेजपासून मित्र होते. याच मैत्रीदरम्यान, श्रीनिवास स्वामींची पत्नी सविता हिच्या प्रेमात पडला. त्याला कोणत्याही परिस्थितीत तिच्याशी लग्न करायचे होते आणि याच कारणामुळे त्याने हा भयानक कट रचला. असे सांगितले जाते की, श्रीनिवास व्हिडिओ कॉलद्वारे सविताच्या सतत संपर्कात होता. गरजेनुसार आर्थिक मदतही करत होता. याच काळात त्याने सविताच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला आणि स्वामींना संपवण्याचा निर्णय घेतला. .योजनेनुसार, १२ फेब्रुवारी रोजी श्रीनिवासने स्वामींना पैसे देण्याच्या बहाण्याने अमृतूर परिसरात बोलावले. तिथे त्याने स्वामींना दारू पाजली आणि नंतर त्यांची हत्या केली. हत्येनंतर पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याने मृतदेह एका विहिरीत फेकून दिला. आरोपी आणि पीडित दोघेही दिव्यांग असल्याने पोलिसांना तपासादरम्यान मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यानंतर त्यांनी वाणी आणि श्रवण तज्ज्ञासह अनेक तज्ज्ञांची मदत घेतली. व्हिडिओ कॉल आणि इतर तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे पोलिसांनी श्रीनिवासला अटक केली. आतापर्यंत पोलिसांनी या प्रकरणात दोन आरोपींना अटक केली असून, तिसऱ्या आरोपीचा शोध सुरू आहे.