Karnataka Sugar Season : महाराष्ट्राचा ऊस पळवण्यासाठी कर्नाटक सरकारचा नवा डाव, कर्नाटकात साखर कारखाने सुरू...

Sugar Factories Start Karnataka : कर्नाटक सरकारने यावर्षीच्या साखर हंगामात अचानक बदल करताना हंगाम एक नोव्हेंबरऐवजी २० ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय आज अचानक जाहीर केला. या निर्णयाचा फटका कोल्हापूरसह सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांतील सीमाभागातील कारखान्यांना बसण्याची शक्यता आहे. पण, राज्याच्या मंत्री समितीने कर्नाटक सरकारने हंगामाची तारीख लवकर घेतली, तर सीमाभागातील कारखानेही कर्नाटकसोबत सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे..महाराष्ट्रातील साखर हंगाम एक नोव्हेंबर रोजी सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच मंत्री समितीने घेतला आहे. त्याचदिवशी कर्नाटक सरकारने हंगामाची तारीख एक नोव्हेंबर निश्चित केली होती. पण, आज अचानक राज्यपालांच्या सहीने आदेश काढून ही तारीख बदलून २० ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले..गेल्या काही वर्षांत कर्नाटकात अपेक्षित गाळपापेक्षा जास्त गाळप होत आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील सीमाभागातील कारखान्यांचा ऊस कर्नाटक उचलत असल्याचे स्पष्ट होते. गेल्या वर्षीच कर्नाटकात महाराष्ट्रातून सुमारे ४५ लाख मेट्रिक टन ऊस गेला होता. यावर्षी दोन्ही राज्यांचा हंगाम एकाच दिवशी सुरू होणार असल्याने उसाची पळवापळवी होणार नाही, अशी शक्यता होती. पण, पुन्हा कर्नाटकने महाराष्ट्राच्या हंगामापूर्वी दहा दिवस अगोदरच हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय आज घेतला..त्याचा फटका राज्यातील कारखान्यांना बसणार असला तरी राज्य सरकारच्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कर्नाटकने हंगाम सुरू केला, तर सीमाभागातील कारखानेही आपला हंगाम सुरू करू शकतात, अशी मुभा दिली होती. त्यामुळे सीमाभागातील कारखाने दिवाळीनंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे..Sugarcane Bill Cut : चिखलात रुतलेले शेतकऱ्यांचे पाय आणखी खोलात जाणार, ऊस बिलांतून टनाला २७ रुपये ५० पैसे कपात; देवेंद्र फडणवीस यांचा निर्णय.जास्त भाव, लवकर गाळपाची आशाकागल : कर्नाटक सरकारच्या आदेशानुसार बेळगाव, विजयपूर, बागलकोट, गदग, यादगिरी, बेल्लारी, विजयनगर, दावणगेरे आणि हावेरी जिल्ह्यांतील साखर कारखाने गाळप सुरू करू शकतील. येथील कारखाने या वर्षी दहा दिवस आधी सुरू होत असल्याने महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी जास्त भाव आणि लवकर गाळपाच्या आशेने कर्नाटकातील कारखान्यांकडे वळतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे..