नॅशनल हायवेवर थांबलेल्या ट्रकला कार धडकून८ इंजिनिअर विद्यार्थ्यांचा मृत्यू; घटनेचा CCTV VIDEO VIRAL

केरळच्या त्रिशूर जिल्ह्यात शुक्रवारी रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. या अपघातात इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेणाऱ्या ८ विद्यार्थ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्व विद्यार्थी तामिळनाडुचे होते. राष्ट्रीय महामार्गावर उभा असलेल्या एका मालवाहू ट्रकला कारने धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की कारचा चुराडा झाला. मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी कार गॅस कटरने कापावी लागली. या घटनेचं सीसीटीव्ही फूटेज आणि विद्यार्थ्यांनी ट्रिपच्या आधी केलेला व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..कॅपामंगलममध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावर पनम्बिक्कुन्नू सेंटर इथं अपघात झाला. डिंडिगुलच्या पीएसएनए कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांचा यात जागीच मृत्यू झाला. शुक्रवारी रात्री ११ वाजून ४५ मिनिटांनी कारचा अपघात झाला असून सीसीटीव्हीत ही घटना कैद झालीय. भरधाव वेगात कारवरचं नियंत्रण सुटून ट्रकला धडक दिली..पुण्यात दहीहंडीच्या कार्यक्रमावेळी DJ अंगावर कोसळला, ४५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू.धडक इतकी जोरदार होती की कारचा अक्षरश: चुराडा झाला आहे. पुढचा भाग ट्रकखाली अडकला होता. धडकेनंतर मोठा आवाज झाल्यानं स्थानिक घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीस आणि अग्निशमन दल माहिती मिळताच घटनास्थळी पोहोचले. कारमधील सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला होता..कारची अवस्था इतकी भयंकर होती की मृतदेह बाहेर काढण्यासाठी गाडी कापावी लागली. अपघातात मृत्यू झालेल्यांचं वय २० वर्षे इतकं होतं. यापैकी पाच जणांची ओळख पटली आहे. यात सलेम इथला विश्वा, डिंडीगुलचा सूर्या आणि युवा संजीत, मदुराईचा संतोष आणि प्रसन्ना यांचा समावेश आहे. इतर तिघांची ओळख पटवण्याचं काम सुरू आहे..केरळला सुट्टी साजरी करण्यासाठी विद्यार्थी गेले होते. मात्र त्यांच्यावर काळाने घाला घातल्यानं मित्रांसह कॉलेजचे शिक्षक आणि कुटुंबियांना मोठा धक्का बसला आहे. या अपघाताची नोंद कॅपामंगलम पोलिसात नोंद झाली असून चौकशी केली जात आहे. रस्त्यावर स्ट्रीट लाइट नसल्यानं आणि महामार्गावर वॉर्निंग देणारे बोर्ड नसल्यानं दुर्घटना घडल्याचं म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.