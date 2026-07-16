सीता के पती...; कुणाल कामराने जंतर-मंतरवर केलेल्या विधानाने नवा वाद, अभिजीत दीपकेवरही होतेय टीका

CJP Protest: नीट पेपरफुटी प्रकरणी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा या मागणीसाठी जंतर मंतरवर कॉकरोच जनता पार्टी आणि सोनम वांगचुक यांचं आंदोलन सुरू आहे. सोनम वांगचुक यांची प्रकृती खालावली असली तरी ते उपोषणावर ठाम आहेत. जंतर मंतरवर सुरू असलेल्या या आंदोलनस्थळी कॉमेडियन कुणाल कामराने भेट दिली. यावेळी कामराने केलेल्या विधानाने आता नवा वाद निर्माण झालाय. कामराने हिंदूंचा अपमान केल्याचा आरोप होत आहे. तर कामराच्या विधानानंतर अभिजीत दीपके टाळ्या वाजवत असल्याचं दिसल्यानंतर त्याच्यावरही टीका केली जात आहे..गेल्या १९ दिवसांपासून सोनम वांगचुक यांचं जंतर मंतरवर उपोषण सुरू आहे. जंतर मंतरवर त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी गर्दी होत आहे. गेल्या २-३ दिवसात अनेक नेते आणि अभिनेत्यांनी सोनम यांची भेट घेतली. बुधवारी कुणाल कामरा जंतर मंतरवर पोहोचला आणि त्याच्या स्टँडअप कॉमेडी स्टाइलमध्ये भाषण केलं. मात्र यात केलेल्या एका विधानाने नवा वाद निर्माण झाला आहे..Sonam Wangchuk Protest : 'मी दोन-चार दिवसांत मरणारा नाही'; सोनम वांगचुक यांचे सरकारला थेट आव्हान, २० जुलैच्या 'चलो संसद' मोर्चासाठी जनतेला आवाहन.कामराने मोदी सरकारला घेरण्यासाठी सरकार अंबानींसाठी काम करत असल्याची टीका केली. मात्र त्यावेळी प्रभू रामचंद्रांबाबत केलेल्या टीप्पणीला आक्षेपार्ह असल्याचं म्हणत अनेकांनी कुणाल कामरावर टीका केलीय. जाणीवपूर्वक हिंदूंचा अपमान करत असल्याचा आरोप कुणाल कामरावर केला आहे..सध्याचं सरकार जे करत आहे ते खूप वर्षांपासून करतेय. आपण पाहिलं की हे लोक फक्त सीतामातेच्या पतीचं नाव घेऊन नीताच्या पतीसाठी काम करत आहेत असं कुणाल कामराने म्हटलं. त्याचा रोख नीता अंबानींचे पती मुकेश अंबानी यांच्याकडे होता. कुणाल कामराने प्रभू रामचंद्र न म्हणता सीता के पती असं म्हटल्यानं आक्षेप घेतला जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.