Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना मुख्यमंत्र्यांचे रक्षाबंधन गिफ्ट! खात्यात थेट जमा झाले अतिरिक्त २५० रुपये

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या मैहर दौऱ्यादरम्यान लाडकी बहीण योजनेच्या ३९ व्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले. माँ शारदा देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी एका क्लिकद्वारे राज्यातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट रक्कम वर्ग केली..नियमित हप्ता आणि रक्षाबंधनाचे विशेष शगुनया हप्त्यांतर्गत राज्यातील १ कोटी २५ लाख १३ हजार पात्र महिलांना लाभ मिळाला. डीबीटीच्या माध्यमातून त्यांच्या खात्यांमध्ये २,१४८ कोटी रुपयांहून अधिक निधी हस्तांतरित करण्यात आला.प्रत्येक लाभार्थी महिलेच्या खात्यात यावेळी नियमित १,५०० रुपये आणि रक्षाबंधनानिमित्त विशेष शगुन म्हणून २५० रुपये, अशी एकूण १,७५० रुपये रक्कम जमा झाली..मैहरला २५५ कोटींच्या विकासकामांची भेटलाडकी बहीण योजनेच्या हप्त्याच्या वितरणासोबतच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी मैहर जिल्ह्यासाठी विविध विकासकामांची घोषणा केली. प्रसिद्ध माँ शारदा मंदिराच्या धर्तीवर विकसित करण्यात येणाऱ्या 'माँ शारदा लोक' प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे भूमीपूजनही यावेळी करण्यात आले.जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमीपूजन करण्यात आले असून, या कामांची एकूण किंमत २५५ कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले..आतापर्यंत ६५ हजार कोटींहून अधिक निधीचे वाटपमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी यावेळी लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत महिलांच्या कल्याणासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधी वितरित केल्याचे सांगितले. महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी नमूद केले.कार्यक्रमादरम्यान मैहर जिल्ह्याच्या प्रभारी मंत्री राधा सिंह, राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी आणि खासदार गणेश सिंह यांच्यासह उपस्थित महिलांनी मुख्यमंत्र्यांना राखी बांधून योजनेच्या विशेष हप्त्याबद्दल आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.