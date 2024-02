Lalkrishna Advani: कराची ते दिल्ली! भाजपला सत्तेत आणणाऱ्या प्रभू रामाच्या सारथ्याचा असा आहे राजकीय प्रवास!

नवी दिल्ली : भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांना मोदी सरकारनं भारतरत्न हा देशातील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार जाहीर केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ट्विट करत ही माहिती दिली. सध्या अयोध्येत उभ्या राहिलेल्या राम मंदिरासाठी त्यांनीच आंदोलनाला सुरुवात केली होती. त्यासाठी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली होती. तेव्हापासूनचा त्यांचा आजचा भारतरत्नपर्यंतचा प्रवास कसा होता? जाणून घेऊयात. (lalkrishna advani karachi to delhi political journey who brought bjp in power)