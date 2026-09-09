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Marathi News Live Updates : मनोज जरांगे -पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा बारावा दिवस, आतापर्यंत काय घडलं

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Maratha Reservation Live News : मनोज जरांगे -पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा बारावा दिवस, आतापर्यंत काय घडलं

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज, ९ सप्टेंबर रोजी १२वा दिवस आहे. अंतरवाली सराटी येथे हे आंदोलन सुरू असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे.

प्रकृती खालावली: सलग उपोषणामुळे जरांगे यांची प्रकृती बिघडली आहे. ८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि सलाईन लावण्यात आले.

सरकारशी चर्चा: मंत्री उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगेंशी चर्चा केली; मात्र उपोषण मागे घेण्यावर तोडगा निघाला नाही.

११ सप्टेंबरची मुदत: सरकारने मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगे यांनी ११ सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.

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