Marathi News Live Updates : मनोज जरांगे -पाटलांच्या उपोषणाचा आजचा बारावा दिवस, आतापर्यंत काय घडलं

मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाचा आज, ९ सप्टेंबर रोजी १२वा दिवस आहे. अंतरवाली सराटी येथे हे आंदोलन सुरू असून, मागण्या पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याची भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे.प्रकृती खालावली: सलग उपोषणामुळे जरांगे यांची प्रकृती बिघडली आहे. ८ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री वैद्यकीय तपासणीनंतर त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले आणि सलाईन लावण्यात आले.सरकारशी चर्चा: मंत्री उदय सामंत, राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी जरांगेंशी चर्चा केली; मात्र उपोषण मागे घेण्यावर तोडगा निघाला नाही.११ सप्टेंबरची मुदत: सरकारने मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जरांगे यांनी ११ सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत दिली आहे.