Marathi News Updates : चाकण एमआयडीसीनंतर आज आदित्य ठाकरे करणार हिंजवडी आयटी पार्क दौरा

Aaditya Thackeray Pune : चाकण एमआयडीसीनंतर आज आदित्य ठाकरे करणार हिंजवडी आयटी पार्क दौरायुवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी चाकण एमआयडीसी परिसरातील खड्ड्यांची पाहणी करून तेथील उद्योजकांची संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. त्यानंतर आज आदित्य ठाकरे त्यानंतर आज आदित्य ठाकरे हिंजवडी आयटी पार्क आणि तेथील एमआयडीसी परिसरातील पाहणी करणार आहेत. चाकण सारखेच मोठ्या प्रमाणात हिंजवडी आयटी पार्क परिसरात देखील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. अरुंद रस्ते असते आणि रस्त्यावर पडलेल्य खड्ड्यांमुळे हिंजवडी मान आणि मारुंजी या आयटी पार्क परिसरामध्ये दर दिवशी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन आदित्य ठाकरे आज दुपारी या विषयावर पत्रकार परिषद घेणार आहेत.