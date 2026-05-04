Communist Politics Crisis : बंगाल, त्रिपुरापाठोपाठ आता केरळही हातातून निसटलं? भारतीय राजकारणातून डाव्यांचा 'द एन्ड'? 50 वर्षांत CPI (M) च्या घसरणीची धक्कादायक कहाणी

Communist Politics Crisis : भारतातील डाव्या पक्षांसाठी सध्या अत्यंत निर्णायक आणि चिंताजनक राजकीय टप्पा समोर येताना दिसत आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये प्रभावी असलेले कम्युनिस्ट पक्ष आता अस्तित्वाच्या लढाईत अडकले असून, ५० वर्षांनंतर प्रथमच देशात त्यांच्या हाती एकही राज्य सरकार राहणार नाही, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. .CPI(M) ची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी१९९६ सालाचा विचार केला, तर CPI(M) चे ज्येष्ठ नेते ज्योती बसू हे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री म्हणून दोन दशकांहून अधिक काळ कार्यरत होते. त्याच काळात 'संयुक्त आघाडी'च्या माध्यमातून ते भारताचे पंतप्रधान होण्याच्या अगदी उंबरठ्यावर पोहोचले होते. मात्र, पक्षाच्या 'पॉलिटब्युरो'ने त्यांच्या नावाला नकार दिला. या निर्णयाला बसू यांनी नंतर "ऐतिहासिक चूक" असे संबोधले..२००८ मध्ये मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील UPA सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले होते. भारत-अमेरिका अणुकराराच्या मुद्द्यावरून जवळपास ६० खासदार असलेल्या डाव्या आघाडीने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्या वेळी पश्चिम बंगाल, केरळ आणि त्रिपुरा या तीन राज्यांमध्ये डाव्या पक्षांची सत्ता होती..सुवर्णकाळ ते अधोगती१९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI) हा सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणून उदयास आला होता. त्यानंतर १९५७ मध्ये केरळमध्ये डाव्यांनी लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जगातील पहिले कम्युनिस्ट सरकार स्थापन करून इतिहास घडवला..१९७७ मध्ये CPI(M) ने पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवून सलग सत्तेचा विक्रम प्रस्थापित केला. ज्योती बसू यांनी तब्बल २३ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषवले. त्यांच्या नंतर बुद्धदेव भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखालीही डाव्यांनी आणखी ११ वर्षे राज्य केले. त्रिपुरामध्येही डाव्यांनी दीर्घकाळ सत्ता राखली. १९९३ मध्ये त्यांनी एकहाती सत्ता मिळवली आणि माणिक सरकार यांनी जवळपास २० वर्षे मुख्यमंत्री म्हणून कार्य केले..घसरणीला सुरुवातडाव्या पक्षांची अधोगती २०११ पासून वेगाने सुरू झाली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने 'परिवर्तन'च्या लाटेवर स्वार होत डाव्यांचा पराभव केला. २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत डाव्यांची संख्या २३५ वरून केवळ ६२ वर आली. यानंतर २०१८ मध्ये भाजपने त्रिपुरामध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवत डाव्यांचा गड भेदला. डाव्यांची जागा ५० वरून १६ वर घसरली..शेवटचा बालेकिल्लाही ढासळला!या पार्श्वभूमीवर केरळ हे राज्य डाव्या पक्षांसाठी शेवटचा आधार बनले. २०१६ मध्ये पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली डावे सत्तेत आले आणि २०२१ मध्ये पुन्हा सत्ता राखत त्यांनी परंपरेला छेद दिला. मात्र, सध्याच्या कलांनुसार, केरळमध्येही डाव्या आघाडीची स्थिती कमकुवत दिसत आहे. १४० पैकी केवळ ३८ जागांवर डावे आघाडीवर आहेत, तर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील UDF आघाडी ९७ जागांवर आघाडी घेत आहे..जर केरळमध्येही डाव्यांची सत्ता गेली, तर १९७० नंतर प्रथमच भारतात एकही राज्य डाव्या पक्षांच्या ताब्यात राहणार नाही. एकेकाळी भारतीय राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावणाऱ्या या पक्षांसाठी हा काळ अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे.