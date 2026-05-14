LPG Supply India : LPG बाबत दोन आनंदाच्या बातम्या! 'हॉर्मुझ'मधून 34 लाख सिलिंडर्सचा साठा भारताकडे रवाना; गॅस सिलिंडर दरवाढीतही मोठा दिलासा, जाणून घ्या सविस्तर

LPG supply in India 2026 : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या LPG पुरवठा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी दोन दिलासादायक बातम्या समोर आल्या आहेत. मध्यपूर्वेतील तणावपूर्ण परिस्थितीतही देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेबाबत महत्त्वाची प्रगती झाल्याचे दिसून येत आहे..पहिली महत्त्वाची बातमी म्हणजे, LPG वाहून आणणाऱ्या 'MV Sunshine' या टँकरची.. या जहाजाने जगातील अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून (Strait of Hormuz) यशस्वी आणि सुरक्षित प्रवास पूर्ण केला आहे. या टँकरमध्ये सुमारे ४८,४५६ टन LPG असून, ते भारताकडे येत आहे. ३४ लाख सिलिंडर्सची ही खेप 'हॉर्मुझ'मधून रवाना झाली असून हे जहाज १८ मेपर्यंत भारतीय जलक्षेत्रात दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. .ANI च्या वृत्तानुसार, सध्याच्या भू-राजकीय तणावामुळे या टँकरला विशेष सुरक्षा व्यवस्थेत ठेवण्यात आले होते. तरीही, सर्व सुरक्षा उपाययोजनांच्या मदतीने हे जहाज सुरक्षितपणे मार्गक्रमण करत आहे. विशेष म्हणजे, धोकादायक क्षेत्रातून यशस्वीपणे बाहेर पडलेले हे १५ वे LPG टँकर ठरले आहे..दुसरी दिलासादायक बातमी म्हणजे, गॅस सिलिंडरच्या दरांबाबत.. काही माध्यमांमध्ये घरगुती LPG सिलिंडरच्या किमती वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, तेल विपणन कंपन्यांनी सध्या तरी कोणतीही दरवाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..इराण आणि इस्रायल यांच्यात वाढलेल्या तणावामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील पुरवठा खंडित होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. कारण, भारत आपल्या ऊर्जेचा मोठा हिस्सा याच मार्गाने आयात करतो. मात्र, केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी पर्यायी व्यवस्था आणि राजनैतिक समन्वयाच्या मदतीने पुरवठा साखळी अखंड ठेवण्यात यश मिळवले आहे..भारतीय बाजारात स्थिर दरसध्या देशात LPG चा पुरवठा सुरळीत सुरू असून तुटवड्याची शक्यता नाही. १९ किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचे दरही स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. दिल्लीमध्ये हा सिलिंडर सध्या ३,०७१ ला उपलब्ध आहे..घरगुती १४.२ किलो LPG सिलिंडरच्या किमतीबाबतही आशादायक चित्र आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर स्थिर राहिल्यास, येत्या काळात सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..जागतिक स्तरावर LPG ची सरासरी किंमत सुमारे ८६.१९ प्रति लिटर आहे, तर भारतात ही किंमत सुमारे ६६.७३ प्रति लिटर आहे. यावरून भारतीय बाजारात LPG तुलनेने परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते.