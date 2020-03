मध्य प्रदेशात ट्विस्ट; ज्योतिरादित्यांवर पाठिंब्यासाठी फसवून सह्या घेतल्याचा आरोप

भोपाळ : मध्य प्रदेशात सकाळपासून सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींमध्ये संध्याकाळी वेगळाच ट्विस्ट आला. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला लांबून 'हात' दाखवल्यानंतर, कमलनाथ सरकार अडचणीत असल्याचं दिसत होतं. पण, मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी सायंकाळी बोलवलेल्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला 94 आमदार उपस्थित राहिल्यानं कमलनाथ सरकारचा आत्मविश्वास वाढला आहे. कमलनाथ सरकारकडून अजूनही बहुमताचा दावा केला जात आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

काँग्रेसमधील निष्ठावंत नेतृत्व म्हणून ओळख असलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस सोडून भाजपची वाट धरल्यामुळं आज, मध्य प्रदेशच नव्हे तर, देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. तिन्ही नेत्यांमध्ये जवळपास एक तास चर्चा झाली. त्यानंतर ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याकडे काँग्रेसमधील सर्व पदांचा राजीमाना दिला. ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये प्रवेश करणार की स्वतःचा वेगळा पक्ष काढून भाजपला मध्य प्रदेशात पाठिंबा देणार? याची उत्सुकता लागली आहे.

आणखी वाचा - ज्योतिरादित्यांची बंडखोरी की काँग्रेसचं अपयश?

तीन नेते बेंगळुरूला जाणार!

दरम्यान, काँग्रेसमधील ज्योतिरादित्य शिंदे गटातील आमदारांची एक यादी विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापती यांच्याकडे पाठवण्यात आली. ही यादी 19 आमदारांची असल्याचं सांगण्यात येतं. त्यानंतरच मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी आमदारांची बैठक बोलवली. यात काँग्रेस आमदार पीसी शर्मा आणि शोभा ओझा यांनी कमलनाथ सरकारच्या पाठिशी असल्याचं सांगितलं. तसेच विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला 94 आमदार उपस्थित राहिल्यानं काँग्रेस नेत्यांचा हुरूप वाढला. त्यानंतर नाराज काँग्रेस आमदारांची मनधरणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात सज्जनसिंह वर्मा आणि गोविंद सिंह या दोन नेत्यांसोबत आणखी एक अराजकीय व्यक्ती बेंगळुरूला नाराज आमदारांना भेटण्यासाठी पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामा देणाऱ्या आमदारांची यादी आणि त्यावरील सह्या ह्या दबावाने घेतल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला.

आणखी वाचा - महाराजांनी असं कोसळवलं कमलनाथ सरकार

Shobha Oza, Congress: Meeting (legislative part meet) was good. All Congress MLAs, including independents, were present. We have the number,we'll fight this together. MLAs who were rounded up were told that Scindia ji has to demand a Rajya Sabha seat so they need to come together pic.twitter.com/ASRjfmWzNI

— ANI (@ANI) March 10, 2020