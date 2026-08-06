Cyclonic Circulation Rain : कर्नाटकमध्ये वाऱ्याची चक्राकार स्थिती; महाराष्ट्रात पावसाचा जोर पुन्हा वाढणार; सहा जिल्ह्यांना अलर्ट

Heavy Rain Alert Maharashtra : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर काहीसा ओसरला असला, तरी हवामान विभागाने आज (ता. ६) सहा जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा दिला आहे. रायगड, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. दरम्यान, दक्षिण कर्नाटकावर निर्माण झालेल्या चक्राकार वाऱ्यांच्या स्थितीमुळे आणि मॉन्सूनच्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे राज्यातील काही भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण कायम आहे..राज्यात पावसाचा जोर काहीसा ओसरल्यानंतर ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू असून, बहुतांश भागांत उघडीप मिळत आहे. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाच्या सरीही हजेरी लावत आहेत.आज (ता. ६) रायगड, पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यावर जोरदार पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे. तर ठाणे, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा आणि कोल्हापूर घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता वर्तवून येलो अलर्ट देण्यात आला आहे..मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील श्रीगंगानगरपासून रोहतक, शाहजहानपूर, गया, बंकुरा मार्गे ईशान्य भारतातील मिझोरामपर्यंत विस्तारला आहे. यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे..Maharashtra Weather: महाराष्ट्रात मुसळधार! 'या' जिल्ह्यांना अलर्ट; आयएमडीचा नवा अंदाज; पाहा कसे असेल उद्याचे हवामान .याशिवाय दक्षिण उत्तर प्रदेश आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ४.५ ते ७.६ किलोमीटर उंचीदरम्यान चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय आहे. तसेच दक्षिण कर्नाटकावर समुद्रसपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम असल्याने महाराष्ट्रासह दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये स्थानिक पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.