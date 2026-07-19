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Weather News Maharashtra : कमी दाब क्षेत्राचा हवामानावर परिणाम ४८ तासांत पाऊस वाढणार; पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट

Low Pressure Area : कमी दाब क्षेत्रामुळे महाराष्ट्रात पुढील ४८ तासांत पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे. पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने अलर्ट जारी केला आहे.
Weather News Maharashtra Low Pressure Area

Weather News Maharashtra Low Pressure Area

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Alert : राज्यात दमदार पावसाची प्रतीक्षा अद्याप कायम असून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढच्या २४ तासांसाठी अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे. आज (ता.१९) रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे घाटमाथा, नाशिक घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथा येथे तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

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