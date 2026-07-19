Weather News Maharashtra : कमी दाब क्षेत्राचा हवामानावर परिणाम ४८ तासांत पाऊस वाढणार; पुणे, ठाणे, कोल्हापूर, सातारासह अनेक जिल्ह्यांना अलर्ट

Maharashtra Rain Alert : राज्यात दमदार पावसाची प्रतीक्षा अद्याप कायम असून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (IMD) पुढच्या २४ तासांसाठी अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे. आज (ता.१९) रायगड, ठाणे, पालघर, पुणे घाटमाथा, नाशिक घाटमाथा आणि सातारा घाटमाथा येथे तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे..याशिवाय नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील उर्वरित भागात हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी पडण्याची शक्यता आहे..अनेक जिल्ह्यांना वादळी पावसाचा इशारापुणे घाटमाथा, पुणे, अहिल्यानगर, बीड, परभणी, हिंगोली, वाशिम, बुलढाणा, अकोला, यवतमाळ, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात हलक्या पावसाची शक्यता कायम आहे..Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रात २० हून अधिक जिल्ह्यात पावसाचा अलर्ट, हवामान विभागाचा नवा अंदाज; बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा.दमदार पावसाची प्रतीक्षा; शेतकऱ्यांची चिंता वाढलीराज्यात अद्याप सर्वदूर समाधानकारक पाऊस झालेला नसल्याने अनेक भागांत उष्णतेचा चटका कायम आहे. त्यामुळे पिकांची होरपळ सुरू झाली असून शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. खरीप पिकांना जीवदान देणाऱ्या दमदार पावसाची प्रतीक्षा अजूनही कायम आहे..कमी दाबाच्या क्षेत्राचा हवामानावर परिणामहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, गंगा खोऱ्यातील पश्चिम बंगालच्या पश्चिम भागावर आणि लगतच्या उत्तर झारखंड परिसरावर सक्रिय असलेले कमी दाबाचे क्षेत्र कायम आहे. या प्रणालीसोबत समुद्रसपाटीपासून सुमारे ५.८ किलोमीटर उंचीपर्यंत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून ती उंचीनुसार नैऋत्येकडे झुकलेली आहे..तसेच समुद्रसपाटीवरील मॉन्सूनचा कमी दाबाचा पट्टा अमृतसर, करनाल, बरेली, लखनौ, पाटणा, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर झारखंडवरील कमी दाबाच्या क्षेत्राच्या केंद्रातून डायमंड हार्बरमार्गे ईशान्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत सक्रिय असून तो सुमारे ०.९ किलोमीटर उंचीपर्यंत विस्तारलेला आहे. या हवामान प्रणालींमुळे राज्यातील काही भागांत पुढील २४ ते ४८ तासांत पावसाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.