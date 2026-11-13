Bay of Bengal Low Pressure Area : राज्यात थंडीची चाहूल पण, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; महाराष्ट्रात निचांकी ११.३ अंश तापमानाची नोंद

Cold Weather in Maharashtra : नोव्हेंबरमध्ये थंडीची चाहूल जाणवायला सुरू होते. परंतु, यंदा राज्यातील उन्हाचा चटका कमी होण्याची चिन्हे नाहीत. मात्र, पहाटेच्या तापमानात सातत्याने घट होत असल्याने अनेक जिल्ह्यांमध्ये थंडीची चाहूल लागली आहे. त्यामुळे सकाळी गारठा आणि दुपारी उन्हाचा कडाका, असे दुहेरी हवामान अनुभवायला मिळत आहे. विशेषतः उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत किमान तापमान १५ अंशांच्या खाली घसरल्याने थंडीचा प्रभाव वाढू लागला आहे. निफाडमध्ये राज्यातील नीचांकी ११.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे..गुरुवारी (ता. १२) निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ११.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात १२ अंश, परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात १२.३ अंश, तर गोंदिया येथे १२.८ अंश तापमानाची नोंद झाली. जळगाव, जेऊर आणि नाशिक येथे किमान तापमान १४ अंशांच्या खाली घसरले. पुणे, सातारा, नागपूर आणि यवतमाळ येथेही पारा १५ अंशांच्या खाली राहिला..या जिल्ह्यांमध्ये थंडीचा जोर वाढणारउत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, निफाड, धुळे आणि जळगाव परिसरात पहाटेच्या तापमानात घट झाल्याने थंडी अधिक जाणवू लागली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे आणि सातारा जिल्ह्यांतही किमान तापमान १५ अंशांच्या खाली असल्याने सकाळी गारठा जाणवत आहे. विदर्भातील नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ येथेही थंडीची चाहूल लागली आहे. परभणीसह मराठवाड्यातील काही भागांतही किमान तापमानात घट झाली आहे..Maharashtra Weather Update : दिवाळीत थंडीची चाहूल, राज्यातून पावसाची माघार; जाणून घ्या तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान?.कोकण, विदर्भात दुपारी उन्हाचा चटकाएकीकडे पहाटे थंडी वाढत असताना दुसरीकडे दुपारचे तापमान मात्र चाळिशीच्या जवळ पोहोचण्याच्या दिशेने आहे. सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत मुंबईतील सांताक्रुझ येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.१ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. रत्नागिरी येथे ३६ अंश, तर अकोला, अमरावती, सोलापूर, जळगाव, डहाणू आणि यवतमाळ येथे ३४ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली.राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानातील तफावत १४ ते २१ अंशांपर्यंत पोहोचली आहे. धुळे, जळगाव आणि निफाड येथे ही तफावत तब्बल २१ अंश आहे. त्यामुळे सकाळी थंडी, तर दुपारी उन्हाचा चटका जाणवत आहे. आज (ता. १३) राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे..बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्रदरम्यान, दक्षिण अंदमान समुद्र परिसरात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीच्या प्रभावामुळे आज (ता. १३) बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याचे संकेत आहेत. पुढील काळात या प्रणालीची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच आग्नेय अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांजवळ सुमारे १,५०० मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती सक्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.