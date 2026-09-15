राष्ट्रपतींचे माजी ADC मेजर ऋषभ सिंह संब्याल यांनी घेतली ३०व्या वर्षी निवृत्ती; १२ वर्षांच्या सेवेनंतर किती पेन्शन मिळणार?

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे माजी एडीसी मेजर ऋषभ सिंह संब्याल यांनी वयाच्या अवघ्या ३०व्या वर्षी भारतीय लष्करातून मुदतपूर्व निवृत्ती घेतली आहे. जवळपास १२ वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर त्यांनी हा निर्णय घेतल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. लडाखसारख्या आव्हानात्मक भागात सेवा बजावण्यासोबतच ते ४ पॅरा स्पेशल फोर्सेसचाही भाग होते. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपती भवनात एडीसी म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. आता त्यांच्या निवृत्तीनंतर मेजर ऋषभ यांना पेन्शन मिळणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे..पेन्शनच्या नियमांनुसार, नियमित रिटायरिंग पेन्शन मिळण्यासाठी अधिकाऱ्याने साधारणपणे किमान २० वर्षांची पात्र सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक असते. काही विशिष्ट परिस्थितीत ‘लेट एंट्रंट’ अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार सवलत दिली जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठीही किमान १५ वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे..Premium|Retirement Planning : पीएफ, एफडी असूनही निवृत्तीनंतर पैसा पुरेल का? असे करा आर्थिक नियोजन.मेजर ऋषभ सिंह संब्याल यांनी जवळपास १२ वर्षे लष्करात सेवा बजावली आहे. त्यामुळे त्यांची सेवा नियमित पेन्शनसाठी आवश्यक असलेल्या किमान पात्रतेपेक्षा कमी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, त्यांना नियमित मासिक रिटायरिंग पेन्शन मिळण्याची शक्यता नाही. मात्र, याचा अर्थ लष्करातून निवृत्त होताना त्यांना कोणतेही आर्थिक लाभ मिळणार नाहीत, असा अजिबात नाही..पात्र सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार ग्रॅच्युइटीसह काही एकरकमी निवृत्तीविषयक लाभ मिळू शकतात. याशिवाय सेवेदरम्यान जमा झालेली भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, शिल्लक रजेचे रोखीकरण आणि इतर लागू टर्मिनल बेनिफिट्सही मिळू शकतात. मात्र, हे लाभ नियमित मासिक पेन्शनपेक्षा वेगळे असतात..Premium|Retirement Planning : पीएफ, एफडी असूनही निवृत्तीनंतर पैसा पुरेल का? असे करा आर्थिक नियोजन.लष्करी अधिकाऱ्यांना काही परिस्थितीत निर्धारित सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी मुदतपूर्व निवृत्ती घेण्याची तरतूद आहे. आर्मी रूल्स, १९५४ अंतर्गत अशा निवृत्तीची प्रक्रिया केली जाते. यासाठी संबंधित नियमांचे पालन तसेच आवश्यक ती मंजुरी घेणे गरजेचे असते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.