मी अजून लग्न केलेलं नाही...!; राष्ट्रपतींचे ADC राहिलेल्या मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल यांनी सांगितलं कारण, म्हणाले, ''नियमानुसार...''

राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेची आणि दैनंदिन कामकाजाची जबाबदारी सांभाळणं ही काही साधी गोष्ट नाही. वेळेचं काटेकोर नियोजन, सतत सतर्क राहणं आणि क्षणाक्षणाला तयार असणं, हा या जबाबदारीचा भाग असतो. मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे Aide-de-Camp (ADC) म्हणून तब्बल तीन वर्षे ही जबाबदारी सांभाळली. मात्र, या काळात देशसेवेबरोबरच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावरही मोठा परिणाम झाला, असं त्यांनी सांगितलं..राज शामानी यांच्या ‘Figuring Out’ पॉडकास्टमध्ये बोलताना मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल यांनी या अनुभवाबद्दल मोकळेपणाने सांगितलं. राष्ट्रपतींचे ADC म्हणून काम करताना सामान्य माणसासारखं बाहेर जाऊन आयुष्याचा आनंद घेता येत नव्हता. त्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली, असं ते म्हणाले..Pandharpur News : मला आज पांडुरंग पावला; पालकमंत्री निवड झाल्यानंतर गिरीष महाजन यांची प्रतिक्रिया.राष्ट्रपतींच्या ADC पदासाठी लग्नासंदर्भातही काही नियम आहेत. त्यामुळे या काळात त्यांना लग्न करता आलं नाही. “मी अजून लग्न केलेलं नाही,” असं त्यांनी सांगितलं. कुटुंबापासून दूर राहावं लागणं हा या नोकरीतील सर्वात मोठा त्याग असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यांच्या मते, या काळात वैयक्तिक आयुष्यासाठी फारसा वेळच उरत नाही. त्यामुळे कर्तव्य बजावताना स्वतःचं आयुष्य काही काळ बाजूला ठेवावं लागतं..दरम्यान, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासोबतच्या नात्याबद्दलही त्यांनी एक भावनिक आठवण सांगितली. राष्ट्रपती मुर्मू यांना पहिल्यांदा भेटल्यानंतर त्या आपल्याला आईसारख्या वाटल्या, असं सांब्याल यांनी सांगितलं. लष्करी सेवेमुळे २०१४ पासून ते स्वतःच्या आईसोबत फार काळ राहू शकले नव्हते. घरी गेले तरी काही दिवसांतच पुन्हा ड्युटीवर परतावं लागायचं. मात्र, राष्ट्रपती मुर्मू यांच्यासोबतची तीन वर्षे त्यांच्यासाठी वेगळी ठरली. त्यांच्या स्वभावातील आपलेपणा पाहून आपल्याला स्वतःच्या आईची आठवण यायची, असं त्यांनी सांगितलं..Maharashtra government : 'देवेंद्र फडणवीस केंद्रीय मंत्री तर चंद्रशेखर बावनकुळेंची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागणार?'; संजय राऊतांचा मोठा दावा.तीन वर्षांची ही जबाबदारी पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी लष्करी सेवेतून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी त्यांना अनेक महिने विचार करावा लागला. आयुष्यातील हा सर्वात कठीण निर्णय असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.