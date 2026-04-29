Exit Poll: बंगालमध्ये राजकीय थरार! BJP बहुमताच्या उंबरठ्यावर, TMC ला मोठा फटका; 15 वर्षांनंतर सत्ताबदलाचा भूकंप

विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान संपल्याने निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच निकालाचे भाकीत करणाऱ्या एक्झिट पोलने राजकीय खळबळ उडवून दिली आहे. मॅट्रिझ एक्झिट पोलनुसार, पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे १५ वर्षांचे राज्य कोसळत असल्याचे दिसत आहे. या एक्झिट पोलनुसार, भाजप राज्यात बहुमताचा जादुई आकडा पार करेल असा अंदाज आहे..मत्रिझे यांच्या मते, राज्यात भाजप आणि टीएमसी यांच्यात अटीतटीची लढत असून, भाजप बहुमताचा आकडा पार करण्याची शक्यता आहे. ममता बॅनर्जींच्या टीएमसीच्या जागा निम्म्याने कमी होऊ शकतात. मॅट्रिझ एक्झिट पोलनुसार, भाजपला १४६ ते १६१ जागा मिळू शकतात, तर टीएमसीला १२५ ते १४० जागा मिळू शकतात. डावे पक्ष आणि काँग्रेससह इतरांना ६ ते १० जागा मिळू शकतात. राज्यात बहुमतासाठी १४८ जागांचा जादूचा आकडा आहे..भाजप केवळ आपल्या जागा वाढवण्यातच यशस्वी होताना दिसत नाही, तर आपल्या मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय वाढ करून सत्ता मिळवण्याच्या तयारीतही दिसत आहे. भाजपला ४२ टक्के मते मिळण्याचा अंदाज आहे, तर टीएमसीला सुमारे ४० टक्के मते मिळतील असा अंदाज आहे. इतरांना १६ टक्क्यांहून अधिक मते मिळण्याची अपेक्षा आहे. मागच्या वेळी २०२१ च्या विधानसभा निवडणुकीत टीएमसीने २१५ जागा जिंकल्या होत्या. .भाजपने ७७ जागा जिंकल्या होत्या. डाव्या आणि काँग्रेसची आघाडी शून्यावर आली. यावेळी, एक्झिट पोलने भाजपच्या जागांमध्ये मोठी वाढ (७७ वरून १४६-१६१) आणि टीएमसीच्या जागांमध्ये मोठी घट (२१५ वरून १२५-१४०) होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. ४ मे रोजी मतमोजणी झाल्यावरच खरा निकाल कळेल. मात्र, या सर्वेक्षणामुळे राष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ममता बॅनर्जींच्या १५ वर्षांच्या राजवटीचा अंत होणार की टीएमसी पुनरागमन करणार, हा सध्याचा सर्वात मोठा राजकीय प्रश्न आहे..२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील प्रमुख पक्ष आणि आघाड्या:एकूण जागा: २९४ बहुमत: १४८ प्रमुख पक्ष (जागा लढवणारे): एआयटीएमसी (टीएमसी): २९१ भाजप: २९४ आयएनसी (काँग्रेस): २९२ सीपीआय(एम) + डावी आघाडी: विविध जागा इतर लहान पक्ष (आयएसएफ, एआयएफबी, आरएसपी इत्यादी)