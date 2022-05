पत्नीचे पतीसमोरच प्रियकराशी शारीरिक संबंध; संतापलेल्या पतीने...| Murder Case

By

अनेकदा सांगूनही पत्नी आणि तिचा प्रियकर प्रेमसंबंध थांबवत नसल्याच्या रागातून संतप्त झालेल्या पतीने पत्नी आणि तिच्या प्रियकराची स्क्रू ड्रायव्हरने भोकसून हत्या केली आहे. तेलंगणातील हैदराबादमधील रचकोंडा येथे ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी एका ४९ वर्षीय व्यक्तीला अटक केली असून त्याला न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे.

"आरोपीच्या पत्नीचे अनेक दिवसांपासून यशवंत नावाच्या कारचालकासोबत प्रेमसंबंध होते. या दोघं अनेकदा त्याला रंगेहाथ सापडले होते. परंतु अनेकदा सांगितल्यानंतरही या दोघांनी पत्नीने हे प्रकरण थांबवण्यास नकार दिला. वारंवार सांगूनही हे दोघे ऐकत नसल्याचा राग मनात धरून आरोपीने स्क्रू ड्रायव्हरने भोकसून या दोघांचीही ह्त्या केली," अशी माहिती एलबी नगरचे पोलिस उपायुक्त सनप्रीत सिंग यांनी दिली. (Man murders wife, lover with screwdriver in Telangana; arrested by police)

द न्यू इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, महिला आणि तिचे कुटुंब विजयवाडा येथून हैदराबादला गेले होते. यातच पत्नी यशवंतला भेटली आणि त्यांचे प्रेमसंबंध सुरू झाले. जेव्हा तिच्या पतीला या प्रकरणाची माहिती मिळाली तेव्हा त्याने आक्षेप घेतला, परंतु तिने त्याला सोडण्याची धमकी दिली. त्यानंतर आरोपीने विजयवाडाला परत जाण्यास सांगितलं. त्याच्या पत्नीने होकार दिला, परंतु प्रियकर यशवंतही तिच्यासोबत यावा, अशी तिची इच्छा होती. हे समजल्यानंतर आरोपी पतीने या दोघांनाही ठार मारण्याची योजना आखली होती, असे पोलिसांनी सांगितले.

तिघेही दोन वाहनांत कोथागुडेम शहरात पोहोचले. महिलेने पतीला आणि यशवंतला एकटे सोडण्यास सांगितले. तो दारू पिण्यास सुरुवात करत असताना त्याची पत्नी आणि तिचा प्रियकर त्याच्यासमोर शारीरिक संबंध ठेवू लागले. संतापलेल्या पतीने त्यांना दगड मारण्यास सुरुवात केली आणि स्क्रू ड्रायव्हरने वार केले. यामध्ये दोघांचाही जागीच मृत्यू झाला. दोघांचेही मृतदेह एका निर्जनस्थळी टाकून आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढला. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याची रवानगी तुरुंगात झाली आहे.