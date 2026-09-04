देश

Manipur Bomb Blast : काँग्रेस आमदाराच्या घराजवळ बॉम्बस्फोट; परिसरात खळबळ, पोलिसांकडून तपास सुरू

Congress MLA : काँग्रेस आमदार आणि CLP नेते केइशम मेघचंद्र सिंह यांच्या निवासस्थानाजवळ ३ सप्टेंबरच्या रात्री बॉम्बस्फोट झाला. अज्ञात व्यक्तीने त्यांच्या घराच्या दिशेने स्फोटक फेकल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
Manipur Bomb Blast Near Congress MLA’s Residence

Manipur Bomb Blast Near Congress MLA’s Residence

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Manipur Bomb Blast Near Congress MLA’s Residence : मणिपूरमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे (CLP) नेते केइशम मेघचंद्र सिंह यांच्या निवासस्थानाजवळ बॉम्बस्फोट झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ३ सप्टेंबर रोजी रात्री सव्वाआठच्या सुमारास थौबल जिल्ह्यातील यैरीपोक भागात ही घटना घडली. सुदैवाने या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.

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