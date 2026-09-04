Manipur Bomb Blast : काँग्रेस आमदाराच्या घराजवळ बॉम्बस्फोट; परिसरात खळबळ, पोलिसांकडून तपास सुरू

Manipur Bomb Blast Near Congress MLA’s Residence : मणिपूरमध्ये काँग्रेसचे आमदार आणि काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे (CLP) नेते केइशम मेघचंद्र सिंह यांच्या निवासस्थानाजवळ बॉम्बस्फोट झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ३ सप्टेंबर रोजी रात्री सव्वाआठच्या सुमारास थौबल जिल्ह्यातील यैरीपोक भागात ही घटना घडली. सुदैवाने या स्फोटात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका अज्ञात व्यक्तीने मेघचंद्र सिंह यांच्या घराच्या दिशेने स्फोटक फेकले. स्फोटाची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि परिसरात शोधमोहीम सुरू केली. या घटनेमागील नेमके कारण आणि आरोपीचा शोध घेण्यासाठी तपास सुरू आहे..दरम्यान, या घटनेला राजकीय पार्श्वभूमीही असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. केइशम मेघचंद्र सिंह यांनी यापूर्वी मणिपूर काँग्रेसचे अध्यक्षपद सांभाळले आहे. अलीकडेच काँग्रेसने त्यांच्या जागी तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले ओक्राम इबोबी सिंह यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यानंतर मेघचंद्र सिंह यांच्याकडे काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली..Premium|West Bengal Election 2026 : बंगालचा गड सर आणि तामिळनाडूत 'विजय' उदय; ममता-स्टॅलिन यांच्या प्रादेशिक राजकारणाचा अस्त?.विशेष म्हणजे, स्फोटाच्या आदल्या दिवशी म्हणजेच २ सप्टेंबर रोजी मेघचंद्र सिंह यांनी विधानसभेत मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर सरकारला प्रश्न विचारले होते. त्यावर गृहमंत्री कोंथौजम गोविंद सिंह यांनी राज्यात शांतता आणि सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी सर्वांनी सामूहिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले..दरम्यान, मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह यांनी विधानसभेत सांगितले की, ३ मे २०२३ पासून सुरू असलेल्या वांशिक हिंसाचारामुळे विस्थापित झालेल्या सुमारे ६० हजार लोकांपैकी ३६ हजार नागरिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. मात्र, घरी परतलेल्या नागरिकांना रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधींच्या अभावामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सरकारकडून त्यांना मासिक आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.