Manipur President’s Rule Ends: वर्षभरानंतर मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात ; युमनाम खेमचंद सिंह घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ!

End of President’s Rule in Manipur After One Year : मणिपूरमध्ये वर्षभरानंतर अखेर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
एक वर्षानंतर राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आल्याने, आता राज्यात नवीन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी करून तत्काळ प्रभावाने राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली. नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीच्या काही तास आधी हा निर्णय घेण्यात आला.
युमनाम खेमचंद सिंह आज संध्याकाळी ६ वाजता मणिपूरचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. शपथविधी सोहळा लोकभवन येथे होणार आहे, जिथे सकाळपासून तयारी सुरू आहे. भाजपच्या मणिपूर युनिटने X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मणिपूरचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणून वाय. खेमचंद सिंह यांचा शपथविधी सोहळा आज, ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता लोकभवन येथे होणार आहे."
वाय. खेमचंद सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या शिष्टमंडळाने लोकभवन येथे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची भेट घेतली आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला. भल्ला यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात कुकी-बहुल चुराचंदपूर आणि फिरझौल या जिल्ह्यांतील दोन आमदारांचा समावेश होता.
वाय. खेमचंद सिंह यांना मंगळवारी नवी दिल्लीत भाजप विधिमंडळ पक्षाचे आणि त्यानंतर एनडीए विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले. भाजप आमदार थोंगबम विश्वजीत यांनी यापूर्वी सांगितले होते की वाय. खेमचंद सिंह यांच्यासह पाच आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.