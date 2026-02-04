देश

Manipur President’s Rule Ends: वर्षभरानंतर मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात ; युमनाम खेमचंद सिंह घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ!

Manipur News government update :राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आल्याचं गृहमंत्रालयाकडून नोटीफिकेशन जारी करण्यात आलं आहे.
Yumnam Khemchand Singh, poised to take oath as the new Chief Minister of Manipur following the end of President’s Rule.

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

End of President’s Rule in Manipur After One Year : मणिपूरमध्ये वर्षभरानंतर अखेर राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आली आहे. गृह मंत्रालयाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. मागील वर्षी फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. राज्यात उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांनंतर तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

एक वर्षानंतर राष्ट्रपती राजवट उठवण्यात आल्याने, आता राज्यात नवीन सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी या संदर्भात एक अधिसूचना जारी करून तत्काळ प्रभावाने राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणल्याची घोषणा केली. नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधीच्या काही तास आधी हा निर्णय घेण्यात आला.

युमनाम खेमचंद सिंह आज संध्याकाळी ६ वाजता मणिपूरचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. शपथविधी सोहळा लोकभवन येथे होणार आहे, जिथे सकाळपासून तयारी सुरू आहे. भाजपच्या मणिपूर युनिटने X वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "मणिपूरचे माननीय मुख्यमंत्री म्हणून वाय. खेमचंद सिंह यांचा शपथविधी सोहळा आज, ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता लोकभवन येथे होणार आहे."

Manipur's New CM : युमनाम खेमचंद सिंह असणार मणिपूरचे नवे मुख्यमंत्री!, विधिमंडळ पक्षनेतेपदी झाली निवड

वाय. खेमचंद सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएच्या शिष्टमंडळाने लोकभवन येथे राज्यपाल अजय कुमार भल्ला यांची भेट घेतली आणि सरकार स्थापनेचा दावा केला. भल्ला यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात कुकी-बहुल चुराचंदपूर आणि फिरझौल या जिल्ह्यांतील दोन आमदारांचा समावेश होता.

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam: मुंबई-पुणे ‘द्रुतगती महामार्गा’वर गॅस टँकर उलटला!, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक ठप्प

वाय. खेमचंद सिंह यांना मंगळवारी नवी दिल्लीत भाजप विधिमंडळ पक्षाचे आणि त्यानंतर एनडीए विधिमंडळ पक्षाचे नेते म्हणून निवडण्यात आले. भाजप आमदार थोंगबम विश्वजीत यांनी यापूर्वी सांगितले होते की वाय. खेमचंद सिंह यांच्यासह पाच आमदार मंत्रिपदाची शपथ घेतील.

Manipur
Manipur CM
Manipur violence

