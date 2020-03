Corona Effect : वैष्णोदेवी यात्रेबाबत जम्मू-काश्मीर सरकारचा मोठा निर्णय!

श्रीनगर : देशात कोरोना संसर्गाचा वाढता प्रसार लक्षात घेता प्रसिद्ध माता वैष्णोदेवीची यात्रा आजपासून स्थगित करण्यात आली आहे. जम्मू काश्‍मीर सरकारने श्री माता वैष्णोदेवी यात्रा तातडीने थांबविण्याचा निर्णय आज जाहीर केला. यासंदर्भात श्री माता वैष्णोदेवी देवस्थान मंडळाने आदेश जारी केले. त्यानंतर दुपारी दोननंतर यात्रेचे नोंदणी केंद्र बंद केले आहे.

आज दुपारी अचानक नोंदणी केंद्र बंद केल्याने परराज्यातून आलेल्या भाविकांचा हिरमोड झाला. अर्थात पहाटे पाचपासून ते दुपारी दोन वाजेपर्यंत सुमारे ८५०० भाविकांनी नोंदणी केली आहे. ज्या भाविकांची नोंदणी झाली आहे, ते दर्शन घेऊ शकतात, असे देवस्थानने स्पष्ट केले. देवस्थान मंडळाने कटरा येथील नोंदणी केंद्र बंद करण्याबरोबरच ऑनलाइन सेवाही तूर्त स्थगित केली आहे.

#COVID19 #JammuAndKashmir

Shri Mata Vaishno Devi Yatra has been closed from today.

Operations of All Inter State Buses - Incoming and Outgoing from J&K, banned from today.@ANI @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @kansalrohit69

— DIPR-J&K (@diprjk) March 18, 2020