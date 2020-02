डोनाल्ड ट्रम्प यांचा 'भक्त' तुम्ही पाहिला का? उभारलयं ट्रम्प यांचं मंदिर!

जनगाव (तेलंगणा) : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे कुटुंबीय सध्या भारत दौऱ्यावर आले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून याची जोरदार चर्चा सुरू होती. अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रम्प पहिल्यांदाच भारत दौऱ्यावर आले आहेत. त्यामुळे ट्रम्प यांना पाहण्यासाठी त्यांच्या चाहत्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण दिसून आले. ट्रम्प यांचा असाच एक 'भक्त' फॅन सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

बॉलिवूड आणि दाक्षिणात्य अभिनेते आणि राजकीय नेत्यांची मंदिरे दक्षिण भारतात आपण पाहिली आहेत. यामध्ये आता ट्रम्प यांचाही समावेश झाला आहे. तेलंगणमधील जनगाव या गावात बुसा कृष्णा नावाच्या एका व्यक्तीचे नाव आहे. त्याने आपल्या घराच्या मागील अंगणात ट्रम्प यांचा ६ फूट उंचीचा पुतळा उभारला असून तो नित्यनेमाने पूजा करत आहे. हा पुतळा उभारण्यासाठी त्याला एक महिना कालावधी लागला असल्याची माहिती मिळत आहे.

'एएनआय' वृत्तसंस्थेने ट्रम्प यांच्या या भक्ताची भेट घेतली. तेव्हा एएनआयशी बोलताना बुसा म्हणाला, ''ट्रम्प सर हे माझ्यासाठी देव आहेत. ते आपल्या देशात येणार असल्याने मला खूप आनंद झाला आहे. तसेच ट्रम्प यांना भेटण्याची माझी इच्छा आहे. त्यांनी दहशतवाद रोखण्यासाठी खूप मोठे कार्य केले आहे.''

Bussa Krishna, who installed a 6-feet statue of US President Donald Trump last year & worships him: I'm feeling proud as my God has come to India. I worship Trump as God and believe that I shall meet him soon. He has played a major role in fight against terrorism. #Telangana pic.twitter.com/XaOLDw808m

— ANI (@ANI) February 24, 2020